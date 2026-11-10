От Малайзии до Танзании: как многомиллионные коррупционные скандалы объясняют новый закон Украины

Верховная Рада 10 ноября приняла во втором чтении и в целом законопроект № 15056, усиливающий борьбу с подкупом иностранных чиновников в международных деловых операциях. За документ проголосовали 247 народных депутатов, десять воздержались, голосов против не было.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Закон должен привести украинское законодательство в соответствие с положениями Конвенции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц. Речь идет о случаях, когда компании или их представители предлагают или передают взятку чиновникам других государств, чтобы получить выгодный контракт, государственный заказ, лицензию или другое коммерческое преимущество.

Документ предусматривает изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы, а также закон «О предотвращении коррупции». В частности, уточняется понятие иностранного должностного лица, а уголовная ответственность будет распространяться на подкуп иностранных чиновников и членов международных парламентских ассамблей.

Также закон регулирует применение мер уголовно-правового характера к правопреемникам юридических лиц. Это важно, чтобы реорганизация или изменение структуры компании не становилось способом избежать ответственности. Отдельно предусмотрена возможность апелляционного обжалования решений следственного судьи об ограничении деятельности юридического лица в ходе досудебного расследования.

Еще одно требование касается уполномоченных представителей компаний. Лица, имеющие право действовать от имени юридического лица или представлять его интересы, должны принимать меры по предотвращению коррупции.

Почему это важно: взятки за границей могут стоить банкам миллиарды

Подкуп иностранных чиновников — не только проблема стран с высоким уровнем коррупции. В громких международных делах фигурировали крупные американские и европейские финансовые учреждения, пытавшиеся получить прибыльные контракты из-за незаконных выплат чиновникам в Азии и Африке.

Один из самых масштабных примеров — скандал вокруг американского инвестиционного банка Goldman Sachs и государственного инвестиционного фонда Малайзии 1MDB.

В 2009—2014 годах сотрудники Goldman Sachs участвовали в схеме подкупа чиновников Малайзии и Абу-Даби. По данным Министерства юстиции США, через посредников было обещано и выплачено более 1,6 млрд долларов взяток. В то же время банк получил выгодные контракты на организацию трех выпусков облигаций для фонда 1MDB общей стоимостью около $6,5 млрд.

Goldman Sachs заработал на этих операциях около $600 млн комиссионных и других доходов. В 2020 году банк признал причастность к схеме, а его малайзийская дочерняя структура признала вину. В рамках согласованного урегулирования с американскими, британскими, сингапурскими и другими органами банк согласился заплатить более $2,9 млрд.

Бывший управляющий директор Goldman Sachs Роджер Нга в 2023 году приговорен в США к десяти годам заключения за участие в сговоре с целью подкупа иностранных чиновников и отмывания средств. Другой бывший топ-менеджер банка Тим Лейснер ранее признал свою вину.

Другое показательное дело касалось британского Standard Bank и его прежней связанной структуры Stanbic Bank Tanzania. В 2013 году танзанийское подразделение перечислило $6 млн местной консалтинговой компании. По версии британского Управления по борьбе с мошенничеством (SFO), деньги предназначались для подкупа представителей правительства Танзании, чтобы банки получили мандат на привлечение для государства $600 млн.

В ноябре 2015 года британский суд утвердил соглашение об отложенном уголовном преследовании Standard Bank. Банк согласился оплатить $16,8 млн штрафа, вернуть $8,4 млн полученной прибыли и компенсировать правительству Танзании около $7 млн. Кроме того, он должен был пересмотреть и усилить внутренние антикоррупционные процедуры.

Это дело стало первым соглашением такого типа, заключенным британским SFO. Она продемонстрировала, что финансовое учреждение может отвечать не только за непосредственную передачу взятки собственными работниками, но и за неспособность предотвратить коррупцию в связанной структуре.

Читайте также: Goldman Sachs назвал 4 акции европейского люкса, которые стоит покупать



Что это значит для украинских компаний

Обе истории показывают, что международные антикоррупционные правила касаются не только получающих взятки чиновников. Под ответственность могут попадать компании, их руководители, работники и посредники, через которые производятся незаконные выплаты.

Для украинского бизнеса это особенно актуально при выходе на внешние рынки, участии в государственных тендерах за рубежом, получении лицензий и заключении контрактов с иностранными партнерами. Компаниям придется уделять больше внимания проверке посредников, контролю платежей и внутренним антикоррупционным процедурам.

Есть и более широкий экономический аспект. Когда контракт получает компания, которая предложила самую большую взятку, а не лучшие условия, проиграют конкуренты, государство и налогоплательщики. Коррупционные выплаты могут увеличивать стоимость государственных проектов, ухудшать качество услуг и подрывать доверие инвесторов.

Принятие законопроекта № 15056 — часть выполнения Украиной международных обязательств и приближение к стандартам ОЭСР. Это также важный сигнал иностранным партнерам: украинское законодательство должно обеспечивать ответственность за коррупционные действия не только внутри страны, но и в международных коммерческих операциях.

Как мы писали: Украинцы все активнее сообщают о возможной коррупции: каждое третье обращение в НАПК с конкретными доказательствами