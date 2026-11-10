Правительство запускает компенсации за аренду книжных магазинов: когда поступят первые выплаты

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 ноября 2026, 18:10 Читати українською

Правительство запускает компенсации за аренду книжных магазинов: когда поступят первые выплаты

Книжные магазины получат компенсации за аренду помещений в начале 2027 года. До конца 2026 года они должны подать документы, подтверждающие расходы на аренду. В то же время Министерство культуры рассматривает возможность распространить программу на населенные пункты с населением более 100 тыс. жителей, сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике — министерша культуры Татьяна Бережная в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

Книжные магазины получат компенсации за аренду помещений в начале 2027 года.
Компенсации за аренду книжных магазинов будут выплачены в начале 2027 года. ФОТО: facebook.com/berezhna.tetyana
Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Фактические выплаты компенсаций за аренду помещений книжного магазина получат в начале 2027 года. Последний квартал 2026 отведут на сбор документов, подтверждающих расходы на аренду. Об этом сообщила Татьяна Бережная, отвечая на вопрос о сроках выплат.

В настоящее время программа распространяется на книжные магазины в населенных пунктах с населением до 100 тыс. жителей. В то же время министерша не исключает ее расширения на большие города уже в следующем году.

По словам Бережной, сначала нужно наладить администрирование программы, которое будет осуществлять украинский институт книги. Если механизм будет работать должным образом, программа может быть распространена на другие населенные пункты.

Министр также отметила, что во время обсуждения программы звучала критика из-за ее ограниченного охвата. В частности, некоторые народные депутаты считают, что принятый закон предусматривал более широкую поддержку книжных магазинов. В то же время Бережная подчеркнула, что закон был принят в начале полномасштабного вторжения, а нынешний запуск программы является первым этапом ее реализации.

Решение о запуске компенсаций Кабинет Министров принял 28 сентября. Программа предусматривает возмещение расходов на аренду магазинам в общинах с населением до 100 тыс. жителей. Первые выплаты запланированы на первый квартал 2027 года — за аренду помещений в четвертом квартале 2026-го.

Субсидию на аренду помещений для книжных магазинов предусмотрели еще в июне 2022 года, когда Верховная Рада приняла закон о стимулировании развития украинского книгоиздательства и книгораспространения. Однако программа тогда не была запущена.

В октябре 2025 года председатель парламентского комитета по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев призвал Министерство финансов предусмотреть финансирование компенсаций в бюджете на 2026 год. В декабре того же года заместитель главы комитета Евгения Кравчук заявила, что запуск программы заблокирован Минфином.

Член гуманитарного комитета Верховной Рады Владимир Вятрович, со своей стороны, считает, что компенсации должны предоставляться всем книжным магазинам вне зависимости от размера населенного пункта и уровня доходов.

Что еще планируют для поддержки книжного рынка

В 2027 году книги могут стать отдельной категорией государственной программы «Тысячевестная». Это направление планируют средства.

«В следующем году эта программа будет распространяться также на книги. Это новая категория. Я думаю, что это будет где-то на уровне 400−500 миллионов гривен «, — рассказала Бережная в подкасте на YouTube-канале «Радио Хартия» в сентябре 2026 года.

По словам министерши, Министерство культуры уже работает над условиями новой категории и планирует привлечь представителей книжной отрасли к их обсуждению.

В этом году на программу «Тысячевесная» выделили 4 млрд грн. По словам Бережной, поддержку получили около 700 культурных продуктов. Программа включает кино, театр, музыку, визуальное искусство, выставки и фестивали. В августе объявили 680 проектов-победителей в семи категориях.

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+15
Skeptik777
Skeptik777
10 ноября 2026, 19:42
#
Краще б за оренду туалетів платили. Сьогодні не обов’язково читати паперові книжки, щоб бути начитаним.
+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
10 ноября 2026, 19:56
#
Це точно. точніше в україні зовсім не треба читати, все на марафоні розкажуть)))
+
0
matroskin
matroskin
10 ноября 2026, 22:04
#
Щось мені підказує, що після запуску програми, в кожному кабаку з’явиться поличка з книгами, кабаки різко стануть «книгарнями» а відвідувачі-бібліоманами, що зайшли почитать та перекусити. :)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами