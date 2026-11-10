Правительство запускает компенсации за аренду книжных магазинов: когда поступят первые выплаты

Книжные магазины получат компенсации за аренду помещений в начале 2027 года. До конца 2026 года они должны подать документы, подтверждающие расходы на аренду. В то же время Министерство культуры рассматривает возможность распространить программу на населенные пункты с населением более 100 тыс. жителей, сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике — министерша культуры Татьяна Бережная в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

Компенсации за аренду книжных магазинов будут выплачены в начале 2027 года. ФОТО: facebook.com/berezhna.tetyana

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Фактические выплаты компенсаций за аренду помещений книжного магазина получат в начале 2027 года. Последний квартал 2026 отведут на сбор документов, подтверждающих расходы на аренду. Об этом сообщила Татьяна Бережная, отвечая на вопрос о сроках выплат.

В настоящее время программа распространяется на книжные магазины в населенных пунктах с населением до 100 тыс. жителей. В то же время министерша не исключает ее расширения на большие города уже в следующем году.

По словам Бережной, сначала нужно наладить администрирование программы, которое будет осуществлять украинский институт книги. Если механизм будет работать должным образом, программа может быть распространена на другие населенные пункты.

Министр также отметила, что во время обсуждения программы звучала критика из-за ее ограниченного охвата. В частности, некоторые народные депутаты считают, что принятый закон предусматривал более широкую поддержку книжных магазинов. В то же время Бережная подчеркнула, что закон был принят в начале полномасштабного вторжения, а нынешний запуск программы является первым этапом ее реализации.

Решение о запуске компенсаций Кабинет Министров принял 28 сентября. Программа предусматривает возмещение расходов на аренду магазинам в общинах с населением до 100 тыс. жителей. Первые выплаты запланированы на первый квартал 2027 года — за аренду помещений в четвертом квартале 2026-го.

Субсидию на аренду помещений для книжных магазинов предусмотрели еще в июне 2022 года, когда Верховная Рада приняла закон о стимулировании развития украинского книгоиздательства и книгораспространения. Однако программа тогда не была запущена.

В октябре 2025 года председатель парламентского комитета по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев призвал Министерство финансов предусмотреть финансирование компенсаций в бюджете на 2026 год. В декабре того же года заместитель главы комитета Евгения Кравчук заявила, что запуск программы заблокирован Минфином.

Член гуманитарного комитета Верховной Рады Владимир Вятрович, со своей стороны, считает, что компенсации должны предоставляться всем книжным магазинам вне зависимости от размера населенного пункта и уровня доходов.

Что еще планируют для поддержки книжного рынка

В 2027 году книги могут стать отдельной категорией государственной программы «Тысячевестная». Это направление планируют средства.

«В следующем году эта программа будет распространяться также на книги. Это новая категория. Я думаю, что это будет где-то на уровне 400−500 миллионов гривен «, — рассказала Бережная в подкасте на YouTube-канале «Радио Хартия» в сентябре 2026 года.

По словам министерши, Министерство культуры уже работает над условиями новой категории и планирует привлечь представителей книжной отрасли к их обсуждению.

В этом году на программу «Тысячевесная» выделили 4 млрд грн. По словам Бережной, поддержку получили около 700 культурных продуктов. Программа включает кино, театр, музыку, визуальное искусство, выставки и фестивали. В августе объявили 680 проектов-победителей в семи категориях.