Земля в наследство или подарок: сколько налогов придется уплатить в 2026 году

В Украине налогообложение земельного участка, полученного по наследству или подарку, зависит от степени родства между сторонами и их налогового резидентства. Близкие родственники могут получить землю без уплаты налогов, в то время как в других случаях совокупная ставка может составлять 10% или 23% стоимости имущества. Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

В Украине налогообложение земельного участка, полученного по наследству или подарку, зависит от степени родства между сторонами и их налогового резидентства.

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Кто может получить землю без налогов

По разъяснению ГНС, наследство и подарки от членов семьи первой и второй степеней родства облагаются налогом по нулевой ставке.

К таким родственникам относятся родители, муж или жена, дети, родные братья и сестры, бабушки, дедушки и внуки.

Если землю дарит или оставляет в наследство другое лицо, в том числе дальний родственник, друг или знакомый, для получателя-резидента Украины действуют следующие ставки:

5% — налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

5% — военный сбор.

Следовательно, в общем придется уплатить 10% оценочной стоимости земельного участка.

Если же наследник или даритель является налоговым нерезидентом Украины, по общим правилам применяются 18% НДФЛ и 5% военного сбора — 23%.

Какую оценку земли нужно проводить

В ГНС пояснили, что для определения стоимости подаренной или унаследованной земли с целью начисления НДФЛ используется именно экспертная денежная оценка.

В Украине существует два основных вида оценки земельных участков.

Нормативная денежная оценка применяется, в частности, для определения земельного налога, арендной платы за государственные и коммунальные земли и госпошлины в предусмотренных законом случаях.

Экспертная денежная оценка определяет рыночную стоимость конкретного земельного участка. Именно ее результат используется для расчета НДФЛ, если полученное имущество подлежит налогообложению.

Сколько придется заплатить: пример

Если эксперт оценил земельный участок в 500 тыс. грн, а его получает резидент Украины от лица, не принадлежащего к близким родственникам, налоговые платежи составят:

25 тыс. грн — НДФЛ по ставке 5%;

25 тыс. грн — военный сбор по ставке 5%.

Общая сумма — 50 тыс. грн.

Отдельно могут возникнуть затраты на оценку земли, нотариальное оформление и другие услуги.

В налоговой рекомендуют заранее выяснить, какой именно вид оценки необходим для конкретного соглашения. Это поможет правильно рассчитать налоговые обязательства и избежать проблем при оформлении права собственности.