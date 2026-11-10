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10 ноября 2026, 17:00 Читати українською

Бриллианты на $1 млн и таможенник в схеме: в Закарпатье разоблачили контрабанду драгоценностей с ОАЭ

В Закарпатье разоблачили схему контрабанды бриллиантов и элитных украшений из Объединенных Арабских Эмиратов. По данным следствия, к ней причастен работник местной таможни, который вместе с женой перевозил драгоценности через границу, не декларируя их и не платя пошлин. В дальнейшем камни использовали для изготовления ювелирных изделий под собственным брендом, продаваемых в бутике в Киеве. Во время обысков изъяли драгоценности более чем на $1 млн. Об этом 10 ноября сообщило Бюро экономической безопасности.

В Закарпатье разоблачили схему контрабанды бриллиантов и элитных украшений из Объединенных Арабских Эмиратов.
В Закарпатье раскрыли канал незаконного ввоза бриллиантов и дорогих ювелирных изделий из Объединенных Арабских Эмиратов. Фото: БЭБ
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По версии следствия, группа лиц наладила систематические поставки драгоценных камней и ювелирных изделий из ОАЭ в Украину в обход таможенного контроля. К перевозке драгоценностей привлекли действующего работника Закарпатской таможни и его жену. Они должны были обеспечивать пересечение границы без декларирования товаров и уплаты обязательных таможенных платежей.

После ввоза бриллианты передавали доверенным лицам для изготовления украшений. Ювелирные изделия создавали без должного учета, а затем продавали под собственным брендом через бутик в Киеве, принадлежащий организаторам схемы.

По данным БЭБ, участники организовали полный цикл работы с драгоценностями: от их ввоза из-за границы до изготовления и продажи готовых изделий.

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Что изъяли во время обысков

Детективы БЭБ провели девять санкционированных обысков. Следственные действия прошли в автомобиле, ювелирной мастерской и бутике.

Среди изъятого были бриллианты, драгоценные камни и готовые ювелирные украшения. Их общую ориентировочную стоимость правоохранители оценивают более чем в $1 млн.

Кроме того, детективы заявили, что прекратили деятельность канала контрабанды и предотвратили очередную попытку незаконного ввоза драгоценностей работником таможни и его женой.

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Кто расследует дело

Детективы Бюро экономической безопасности устанавливают всех причастных к схеме, обстоятельства ее работы и общие объемы незаконно ввезенных драгоценностей.

Государственная таможенная служба Украины способствует проведению расследования. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса генерального прокурора, оперативное сопровождение обеспечивает Служба безопасности Украины.

Расследование продолжается. БЭБ пока не сообщало о вручении подозрений фигурантам дела.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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