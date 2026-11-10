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10 ноября 2026, 14:19 Читати українською

В Швейцарии хотят ограничить соцвыплаты украинским беженцам с 2027 года: кого коснутся изменения

В швейцарском кантоне Граубюнден планируют сохранить сниженный уровень социальной помощи для украинских беженцев даже после получения ими вида на жительство категории B. Базовая помощь будет оставаться на 20% ниже стандартного уровня, предусмотренного для местных получателей соцподдержки. Об этом сообщило правительство кантона Граубюнден, которое подготовило соответствующие изменения к законодательству. Парламент должен рассмотреть его в декабре 2026 года, а вступление в силу запланировано на 1 марта 2027 года.

В швейцарском кантоне Граубюнден планируют сохранить сниженный уровень социальной помощи для украинских беженцев даже после получения ими вида на жительство категории B.
В швейцарском кантоне Граубюнден планируют сохранить сниженный уровень социальной помощи для украинских беженцев
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Что изменится для украинцев

В настоящее время украинские беженцы в Швейцарии пользуются статусом временной защиты S. После пяти лет непрерывного проживания они получают право на вид категории B, связанный со статусом защиты.

По общим правилам получение такого вида дает право претендовать на социальную помощь на уровне местного населения.

Однако правительство Граубюндена предлагает оставить для украинцев предварительный размер базовой поддержки — на 20% ниже стандартного.

Таким образом даже после пяти лет проживания и оформления категории B размер базовой социальной помощи для соответствующих получателей не будет повышаться.

Сколько украинцев коснутся новых правил

По прогнозу кантонального правительства, в течение марта — декабря 2027 года изменения могут касаться примерно 960 человек, из которых около 640 уже получают финансовую поддержку.

Без законодательных изменений расходы местных муниципалитетов на соответствующую помощь составили бы около 5,4 млн. швейцарских франков.

Сохранение пониженного уровня базовых выплат позволит сократить прогнозируемые расходы до 4,8 млн франков, то есть сэкономить примерно 600 тыс. франков.

Почему Швейцария пересматривает выплаты

Одной из причин инициативы стало сокращение федерального финансирования социальной помощи в рамках пакета бюджетной экономии на 2027 год.

Поэтому дополнительные расходы придется покрывать бюджетам кантонов и муниципалитетов.

Руководитель Департамента экономики и социальных дел Граубюндена Маркус Кадуфф объяснил, что правительство стремится обеспечить одинаковый уровень поддержки для лиц с временной защитой независимо от того, получили ли они вид категории B.

Когда вступят в силу изменения

Законопроект будет вынесен на рассмотрение парламента Граубюндена во время декабрьской сессии 2026 года.

Если депутаты поддержат документ, новые правила должны работать 1 марта 2027 года.

Важно, что речь идет об инициативе отдельного кантона, а не об общем сокращении выплат украинским беженцам по всей Швейцарии.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+15
financialGenius
financialGenius
10 ноября 2026, 14:48
#
Нашим лодарям социальзикам и 200 франков хватит , быстрее работать пойдут … и хотелось бы что бы на референдуме зимой не уменьшили года на гражданство , а то раздадут гражданство бездельникам и потом мучаться сами же будут обеспечивая их со своих налогов … стыдно за взрослых людей которые за пять лет немецкий на б1 не выучили и не нашли работу … позорят только украинцев … пусть бы у мужчин проверили как они выехали , что там с доками от тцк и отправили обратно если не работают и не приносят пользы … с девушками все понятно нашими — ищут швейцарцев, но те тоже молодцы — пару лет встречаются и даже не сезжаються (есть моменты по законам) а потом новых глупых находят)
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0
Alex SH
Alex SH
10 ноября 2026, 16:00
#
В Вашем комменте Вами двигала обычная зависть или генетика дедушки-стукача?
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0
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
10 ноября 2026, 17:29
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Оба ваши варианта брехливые. Просто это реальность — еврогейцы нашлись украинской наглости и безделья, кто хотел давно работает или свалил.
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0
lider2000
lider2000
10 ноября 2026, 17:30
#
У меня родственник СБУшник бывший, первым рванул в швейцарию, оформил статус, 2 комнатная квартира, социалка, путешествия по всему ЕС. А лохам окопы.
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