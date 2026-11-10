Германия сможет узнавать счета украинцев: что нужно знать о новых правилах

Украина и Германия обмениваются финансовыми данными о банковских счетах в рамках международного стандарта CRS. Это дает немецким налоговым органам доступ к информации о счетах резидентов Германии в украинских банках, в частности, об остатках средств и определенных видах доходов. С 2027 г. Украина планирует расширить объем таких данных. Как этот механизм относится к получателям Bürgergeld, пояснил адвокат в Германии Роман Иванов.

Обмен финансовыми данными между Украиной и Германией расширяется, открывая новые возможности для проверки получателей социальной помощи. Фото: Pexels

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Какие финансовые данные Украина передает Германии

Прямой автоматический обмен информацией о финансовых счетах между Украиной и Германией по международному стандарту CRS начался 30 сентября 2025 года. В 2026 году состоялся следующий этап обмена, а с 2027 Украина планирует передавать еще более подробные сведения в рамках обновленного стандарта.

Речь идет о счетах налоговых резидентов Германии в украинских банках. Немецкие налоговые органы получают информацию о владельцах счетов, остатках средств и определенных видах доходов.

«Немецкие налоговые органы получают возможность узнавать о подотчетных счетах налоговых резидентов Германии в украинских банках, включая сведения о владельцах, остатки средств и определенные виды доходов», — рассказал Иванов.

В то же время, автоматический обмен CRS происходит прежде всего между налоговыми органами. Это не означает, что Jobcenter напрямую получает банковские выписки получателей Bürgergeld.

Однако, как объясняет адвокат, § 31a немецкого Налогового кодекса (Abgabenordnung) предусматривает передачу налоговой информации компетентным органам для проверки неправомерного получения государственных выплат. Такой обмен допускается при определенных законом условиях.

Как финансовая информация касается получателей Bürgergeld

Дополнительные сведения о счетах и доходах в Украине важны для проверки ситуаций, когда человек получает социальную помощь в Германии, но не сообщает о существенных доходах или доступных ему финансовых активах за рубежом.

«Раньше выявить такие обстоятельства было гораздо сложнее. Теперь у немецких органов появляется дополнительный источник информации», — отмечает Иванов.

В то же время, сам факт наличия банковского счета, недвижимости или доходов в Украине не свидетельствует о нарушении. Определяющее значение имеет то, обязан человек сообщить об этих обстоятельствах и влияют ли они на его право получать социальную помощь.

Почему адвокат ожидает больше расследований

Иванов обращает внимание не только на международный обмен финансовой информацией, но и на усиление контроля над социальными выплатами в Германии. По его словам, с 2027 года Федеральное агентство по труду должно усилить аналитическую работу по противодействию организованному мошенничеству с социальной помощью.

В качестве примера расследований по возможному незаконному получению выплат адвокат приводит случай в Штутгарте. 5 ноября 2026 г. местная полиция сообщила о задержании 54-летнего гражданина Украины. Он подозревается в незаконном получении социальных выплат на сумму более 100 тысяч евро с октября 2022 года.

В то же время, полиция не сообщала, что выявить это нарушение удалось благодаря обмену финансовыми данными по стандарту CRS. Поэтому увязывать конкретное задержание с новым механизмом обмена информацией оснований нет.

Юрист прогнозирует, что с 2027 года количество выявленных случаев незаконного получения социальной помощи может возрасти, в частности, среди граждан Украины.

Иванов также отмечает, что скрытые доходы и активы могут обнаружить даже через несколько лет, а полученную неправомерно социальную помощь придется вернуть за предыдущие периоды.