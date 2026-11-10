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10 ноября 2026, 14:25 Читати українською

Инфляция в Украине ускорилась до 11%: больше всего подорожало в октябре

В октябре 2026 года годовая инфляция в Украине ускорилась до 11% против 10% в сентябре. За месяц потребительские цены выросли на 1,8%. Больше всего подорожали овощи, горючее и отдельные коммунальные услуги. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, обнародованные 10 ноября.

В октябре 2026 года годовая инфляция в Украине ускорилась до 11% против 10% в сентябре.
В октябре 2026 года годовая инфляция в Украине ускорилась до 11% против 10% в сентябре.
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Как изменилась инфляция

В октябре годовая инфляция увеличилась на 1 процентный пункт — с 10% до 11%.

В то же время базовая инфляция, отражающая более устойчивые ценовые тенденции без учета отдельных волатильных компонентов, ускорилась до 9,7% в годовом исчислении против 8,8% в сентябре.

В месячном измерении базовая инфляция составила 1,4%.

Какие продукты подорожали больше всего

В октябре продукты питания и безалкогольные напитки подорожали примерно на 2%.

Больше всего выросли цены на овощи — сразу на 10,2% в месяц.

Также подорожали:

  • Сахар — на 4,8%.
  • Хлеб и хлебопродукты — на 2,6%.
  • Молоко — на 2,5%.
  • Рыба и рыбные продукты — на 2,4%.
  • Макаронные изделия — на 2,1%.
  • Масло — на 1,2%.
  • Мясо и мясопродукты — на 0,8%.

В то же время яйца подешевели на 4,6%.

Как изменились тарифы и цены на горючее

Стоимость транспортных услуг и товаров в этой категории за октябрь выросла на 2,6%, а за год — на 30,1%.

Больше всего на месячное подорожание повлиял рост цен на горючее и масла — на 5,3%. Проезд в автодорожном пассажирском транспорте подорожал на 2%.

Стоимость жилья, воды, электроэнергии, газа и других видов топлива в целом увеличилась на 1,3% в месяц.

В частности, тарифы на водоснабжение выросли на 10,1%, а на водоотвод — на 8,8%.

Что еще подорожало

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия в октябре выросли на 1,4%, а за год — на 17,1%.

Услуги связи подорожали на 1,8%, в том числе мобильная связь — на 2,3%.

В сфере здравоохранения цены выросли на 1,7%: амбулаторные услуги подорожали на 2%, фармацевтическая продукция — на 1,6%.

Одежда и обувь стали дороже на 1% в месяц, однако по сравнению с октябрем прошлого года их цены остаются ниже на 4,2%.

Таким образом, ускорение инфляции в октябре сопровождалось подорожанием не только продуктов питания, но горючего, транспортных и коммунальных услуг.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+26
Skverna Sergevna
Skverna Sergevna
10 ноября 2026, 16:15
#
Гарне почуття гумору. «Економіка» тримається на «грошей, гроші, дайте ще грошей на підтримку, на ППО, на опалення…». Як тільки закінчиться розкрадання грошей з боку європейських друзів та української влади, коли оця військова складова «економіки» зникне — буде «польот» у прірву. Навіть на позорні пенсії не вистачить.
+
0
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
10 ноября 2026, 17:31
#
Точно. Тому так вони і бояться миру, тримаються за війну всіма лапами! Колядує по європах,випрошує нові кредити на продовження війни ((
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