7300 грн против более 100 000 грн: депутат сравнила общие и специальные пенсии

Народная депутат, председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова опубликовала сравнение условий пенсионного обеспечения большинства украинцев и отдельных категорий получателей специальных выплат. В таблице сопоставлен возраст ухода на пенсию, условия труда, средние суммы выплат и коэффициент замещения — соотношение пенсии с заработком.

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Самая большая разница, на которую обращает внимание депутат, — в размерах выплат и возрасте, когда люди могут прекратить работать. По приведенным ею данным, средняя пенсия в Украине составляет 7288 грн., тогда как среднее ежемесячное пожизненное денежное содержание судей — около 112 тыс. грн. Для судей Конституционного Суда этот показатель, по данным таблицы, составляет в среднем 202 тыс. грн, а наибольшие выплаты составляют 300−400 тыс. грн в месяц.

Когда украинцы выходят на пенсию

В категории общей пенсии Третьякова приводит возраст от 60 до 65 лет при наличии 15−35 лет страхового стажа. Речь идет о большинстве работников — в частности, строителей, железнодорожников, аграриев, педагогов, работников коммунальной сферы, а также людей, которые выполняют домашнюю работу и ухаживают за несколькими детьми.

В то же время в 2026 году конкретные требования к стажу таковы:

в 60 лет — не менее 33 лет страхового стажа;

в 63 года — от 23 до 33 лет;

в 65 лет — от 15 до 23 лет.

Следовательно, фактический пенсионный возраст зависит не только от возраста человека, но и от количества лет, в течение которых он платил страховые взносы.

Для отдельных категорий работников действуют особые условия. В таблице депутат указывает возможность выхода на пенсию в 36−45 лет при наличии 20−25 лет выслуги, которая в некоторых случаях засчитывается на льготных условиях.

Средний возраст выхода на пенсию, приведенный в письме, составляет:

судьи — 55 лет;

прокуроры, работники БЭБ и ДБР — 47 лет;

средний возраст выхода на пенсию за выслугу лет — 49 лет.

Важно, что это обобщенные показатели таблицы, а не универсальные законодательные правила для всех представителей этих профессий. К примеру, Пенсионный фонд объясняет, что прокуроры могут получить пенсию за выслугу лет независимо от возраста при наличии 25 лет выслуги, из которых не менее 15 лет — на прокурорских должностях. Для отдельных категорий военнослужащих предусмотрены другие требования.

Насколько отличаются размеры выплат

По данным таблицы Третьяковой, средняя пенсия в Украине на 1 октября 2026 года составила 7288 грн. При этом 4,4 млн. пенсионеров получали менее 5000 грн в месяц.

Статистика Пенсионного фонда подтверждает эти цифры: средняя выплата составила 7287,81 грн, а до 5000 грн включали около 4,44 млн человек из более 10 млн пенсионеров.

Для сравнения, в таблице приведены следующие специальные выплаты по состоянию на 1 января 2026:

среднее пожизненное денежное содержание судей — 112 тыс. грн в месяц;

среднее содержание судей Конституционного Суда — 202 тыс. грн;

наибольшие выплаты судьям КСУ — 300−400 тыс. грн;

средняя пенсия прокуроров — 24 тыс. грн.

Показатель среднего пожизненного денежного содержания судей в 112 тыс. грн. подтверждается статистикой Пенсионного фонда: на 1 января 2026 года он составил 112 388,72 грн. Такие выплаты получали 3991 судья в отставке.

При этом пожизненное денежное содержание судей юридически не является обычной пенсией по возрасту. Это отдельный вид выплат, предусмотренный законодательством о судоустройстве. Поэтому сравнивать его с общей пенсией можно для оценки масштабов разницы, но следует учитывать отличия в правовой природе этих выплат.

Как изменился коэффициент замещения

Еще один критерий в таблице — коэффициент замещения, то есть соотношение пенсии с заработной платой. По данным Третьяковой, для общей пенсионной системы он снизился с 29,4% в 2019 году до 22,2% в первом полугодии 2026 года.

Для специальных выплат депутат приводит значительно более высокий показатель — от 50% до 80% заработной платы работающего. Это означает, что для отдельных категорий размер выплат может быть привязан к значительной части предыдущего денежного довольствия или вознаграждения.

Однако эти два показателя не следует воспринимать как вполне тождественные: в первом случае речь идет о соотношении средней пенсии и средней зарплаты в стране, а во втором — о части заработка, которую могут составлять специальные выплаты по соответствующим правилам. К примеру, для прокуроров закон предусматривает пенсию за выслугу лет в размере 60% месячной заработной платы за выполнение установленных условий.

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Почему это сравнение важно

Таблица Третьяковой поднимает вопрос о неравенстве между разными моделями пенсионного обеспечения. Большинство украинцев получают пенсию, рассчитанную с учетом страхового стажа и зарплаты, с которой уплачивались взносы. Для отдельных профессий действуют специальные правила, позволяющие ранее завершить работу или получать выплаты, привязанные к предварительному вознаграждению.

Это имеет значение не только для нынешних пенсионеров. Различные правила влияют на финансовую нагрузку на пенсионную систему, доверие к принципу социальной справедливости и готовность граждан платить взносы в течение трудовой жизни.

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