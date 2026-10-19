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19 октября 2026, 20:50 Читати українською

Топ-5 новостей за понедельник: $8,6 млрд в стейблкоинах, лимиты на переводы и $250 млн на завод для восстановления Украины

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Фальшивый спрос, настоящий ущерб: как работают популярные криптосхемы

На крипторинку не каждый зеленый график или активный стакан свидетельствует о настоящем спросе. За ними могут стоять искусственные объемы, фиктивные заявки или скоординированный разгон цены. Такие приемы подчас представляют как вполне легальные стратегии заработка, хотя их применение может угрожать блокировкой аккаунта, а другим трейдерам — убытками из-за обманчивых сигналов. Как отличить допустимую стратегию от манипуляции или обхода правил и не стать участником схемы или ее жертвой? Разберем механику нескольких распространенных практик.

Российский удар уничтожил дата-центр «Датагруп»: работают ли сервисы компании

Российский баллистический удар вывел из строя дата-центр «Датагруп». Компания заявила, что возобновить его работу невозможно, однако клиентские сервисы продолжают работать через резервные площадки. Об этом оператор сообщил на своей странице в Facebook.

$8,6 млрд в стейблкоинах: Украина среди лидеров по «цифровой долларизации»

В конце 2025 года объем стейблкоинов, связываемых МВФ с украинскими резидентами, составил около $8,6 млрд, или 4,1% ВВП Украины. Об этом пишет народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

С 14 ноября уменьшаются лимиты на банковские переводы для отдельных ФЛП

С 14 ноября 2026 г. вступает в силу следующий этап ограничений, предусмотренных обновленным Меморандумом банков.

Стекла нет, а цемента пока хватает: что нужно Украине для восстановления

Масштабное восстановление Украины после войны потребует новых производственных мощностей, однако подготовить их через несколько месяцев не удастся. Цемента пока хватает, а вот стекла в Украине не производят совсем. Новый стекольный завод обойдется как минимум в €250 млн, а на его запуск уйдет три-четыре года. Почему такие производства нужно готовить уже сейчас, откуда брать деньги и какие стройматериалы придется импортировать, объяснил управляющий партнер Altius Capital Алексей Ращупкин в подкасте «Что с экономикой?».

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Источник: Минфин
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