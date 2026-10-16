Топ-5 новостей за пятницу: похищены $100 млн из Ledger, капитал банков от 250 млн грн и бронирование в Раде

Главное правило безопасности криптовалют потерпело крах после того, как из аппаратных кошельков Ledger похитили более $100 млн. Злоумышленникам даже не пришлось ломать защиту, ведь шпионские чипы внутри устройств перехватывали секретные фразы еще во время первого включения. Хуже всего то, что такие «модифицированные» кошельки продавали даже официальные дилеры. Выясняем, что произошло, почему контроль над собственными ключами больше не гарантирует безопасности и как теперь защитить свои активы.

Как свидетельствует опрос Национального банка Украины, бизнес стал более пессимистично оценивать перспективы на следующие 12 месяцев. Индекс деловых ожиданий предприятий в III квартале 2026 г. снизился до 100,8% со 107% в предыдущем квартале.

63 народных депутата зарегистрировали в Раде постановление, требующее отменить решение правительства о бронировании от 13 октября. Авторы предлагают, чтобы Кабмин сначала провел консультации с бизнесом и посмотрел, нужен ли Координационный центр в нынешнем виде. Постановление № 16160 депутаты зарегистрировали утром 16 октября, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Национальный банк повышает минимальное требование к капиталу банков с 200 млн. до 250 млн. грн. и усиливает контроль за соблюдением нормативов риска и ликвидности. Теперь банки должны выполнять эти требования постоянно, а не только на даты представления отчетности.

Несмотря на любые ограничения и изменения планов, финтех-сообщество в очередной раз доказало свою невероятную гибкость. Конференция FinRetail 2026 успешно прошла в онлайн-пространстве, собрав у экранов ключевых игроков рынка. Онлайн-формат открыл возможности погрузиться в детали B2B-цифровизации, потребительских настроений и реальных бизнес-кейсов, которые раньше оставались за кадром.