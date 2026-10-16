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16 октября 2026, 20:40 Читати українською

Топ-5 новостей за пятницу: похищены $100 млн из Ledger, капитал банков от 250 млн грн и бронирование в Раде

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Твои ключи — не твои монеты: шпионские чипы в Ledger поставили под удар криптогаманцы

Главное правило безопасности криптовалют потерпело крах после того, как из аппаратных кошельков Ledger похитили более $100 млн. Злоумышленникам даже не пришлось ломать защиту, ведь шпионские чипы внутри устройств перехватывали секретные фразы еще во время первого включения. Хуже всего то, что такие «модифицированные» кошельки продавали даже официальные дилеры. Выясняем, что произошло, почему контроль над собственными ключами больше не гарантирует безопасности и как теперь защитить свои активы.

Доллар по 46,90 грн и сокращение персонала: чего украинские компании ожидают со следующего года

Как свидетельствует опрос Национального банка Украины, бизнес стал более пессимистично оценивать перспективы на следующие 12 месяцев. Индекс деловых ожиданий предприятий в III квартале 2026 г. снизился до 100,8% со 107% в предыдущем квартале.

В Раде предлагают пересмотреть новые правила бронирования и привлечь бизнес к консультациям

63 народных депутата зарегистрировали в Раде постановление, требующее отменить решение правительства о бронировании от 13 октября. Авторы предлагают, чтобы Кабмин сначала провел консультации с бизнесом и посмотрел, нужен ли Координационный центр в нынешнем виде. Постановление № 16160 депутаты зарегистрировали утром 16 октября, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

НБУ повышает требования к банкам: минимальный капитал от 250 миллионов и конец «рисованной» отчетности

Национальный банк повышает минимальное требование к капиталу банков с 200 млн. до 250 млн. грн. и усиливает контроль за соблюдением нормативов риска и ликвидности. Теперь банки должны выполнять эти требования постоянно, а не только на даты представления отчетности.

Архитектура цифрового чекаута: за кулисами конференции FinRetail 2026

Несмотря на любые ограничения и изменения планов, финтех-сообщество в очередной раз доказало свою невероятную гибкость. Конференция FinRetail 2026 успешно прошла в онлайн-пространстве, собрав у экранов ключевых игроков рынка. Онлайн-формат открыл возможности погрузиться в детали B2B-цифровизации, потребительских настроений и реальных бизнес-кейсов, которые раньше оставались за кадром.

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Источник: Минфин
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