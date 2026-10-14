Топ-5 новостей за среду: новые правила бронирования, налог на выход для бизнеса и €2,9 млрд для Украины
В Украине начались увольнения. Что будет с работой и зарплатами
Украинский рынок труда стоит на пороге важных перемен. С одной стороны, работодатели массово жалуются на растущий дефицит кадров.
Новые правила бронирования военнообязанных: что сменило правительство
Кабмин принял новое постановление о бронировании военнообязанных на период мобилизации. Документ предусматривает сокращение квот для оборонно-промышленного комплекса и энергетики со 100 до 85% и другие изменения. Также он создаст новый орган, который будет давать статус критического предприятия. Об этом сообщил заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.
В Украине готовят «налог на выход»: что изменится для бизнеса с 2028 года
Кабинет Министров одобрил разработанный Минфином законопроект, имплементирующий в Украине отдельные положения европейской Директивы ATAD по противодействию уклонению от налогообложения. Речь идет о внедрении так называемого Exit Tax, общего правила противодействия налоговым злоупотреблениям GAAR, а также механизмов устранения последствий гибридных налоговых разногласий.
Дроны, ПВО и ракеты: ЕС выделил Украине новые €2,9 млрд
Еврокомиссия перечислила Украине 2,86 млрд евро в рамках оборонного компонента расширенной программы кредитования Ukraine Support Loan. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.
Миллиардный ущерб АТБ из-за российских ударов: будет ли дефицит продуктов.
Российские удары по складам АТБ-маркет нанесли компании миллиардный ущерб и привели к потере части товаров. Снабжение в магазины задерживается из-за усложненной логистики, однако в компании уверяют, что дефицита продуктов пока нет.
Комментарии