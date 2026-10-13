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13 октября 2026, 17:10 Читати українською

Финмониторинг в Украине: нардепка объяснила, какие переводы могут заинтересовать банк

Банк может обратить внимание на перевод, даже если его сумма невелика. Важно не только сколько денег поступает на счет, но и то, соответствуют ли операции привычному финансовому поведению клиента. Об этом рассказала народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк в подкасте «Что с экономикой?».

Банк может обратить внимание на перевод, даже если его сумма невелика.
Банк может проявить интерес даже к небольшому переводу
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По словам депутата, если человек обычно получает на счет около 10 тысяч гривен, но вдруг ему поступает 100 тысяч, которые через несколько минут перечисляют дальше, такая операция может привлечь внимание банка.

«Сразу включается финансовый мониторинг, потому что человек начинает осуществлять нетипичную для него финансовую операцию», — пояснила Василевская-Смаглюк.

Она отметила, что банки учитывают не только суммы транзакций, но и характер операций. В частности, основанием для дополнительного внимания могут стать поступления от несвязанных с клиентом лиц или переводы, не соответствующие его обычному финансовому поведению. В то же время операции, характерные для конкретного клиента, не обязательно нуждаются в дополнительных проверках.

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Финансовый мониторинг, по словам депутата, должен помогать предотвращать использование граждан в схемах отмывания средств. Например, человек может за вознаграждение предоставить посторонним доступ к своему банкингу, а счет физического лица-предпринимателя, фактически не ведущего хозяйственной деятельности, могут использовать для проведения сомнительных операций.

Такие механизмы, подчеркнула Василевская-Смаглюк, создают риски не только для финансовой системы, но и для владельцев счетов. Участие в схемах отмывания средств может привести к уголовной ответственности и проблемам дальнейшего обслуживания в банках.

При этом единого подхода к оценке всех операций недостаточно: финансовые учреждения самостоятельно определяют уровень риска в пределах своих процедур. Одни банки могут согласиться провести операцию, а другие отказаться из-за риска санкций со стороны регулятора.

«Банки имеют разные риски», — отметила депутат, объясняя, почему финансовые учреждения могут по-разному реагировать на подобные операции.

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Василевская-Смаглюк также обратила внимание на проблемы финансового мониторинга вне банковского сектора. По ее словам, она не припоминает случаев, когда риелторы спрашивали у покупателей недвижимости о происхождении средств. Среди других проблемных направлений она назвала игорный бизнес и регулирование виртуальных активов.

По мнению депутата, эффективность противодействия отмыванию средств зависит от работы всех участников системы — от банков и других субъектов первичного финансового мониторинга до государственных органов и правоохранителей. Она подчеркнула, что ответственность за выявление и расследование подозрительных операций не ограничивается только банками.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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