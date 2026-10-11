Украинцев в банках ЕС будут проверять по новым правилам: что изменится для клиентов

Персональные данные украинцев со счетами в банках Евросоюза будут проверять по единым правилам для всех 27 стран. Новые требования включают, в частности, проверку гражданства, санкционных списков и виртуальных банковских счетов. Об этом сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк в своем Telegram-канале.

Банки ЕС ужесточат проверки клиентов: что это означает для украинцев

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Европейский орган по противодействию отмыванию средств (AMLA) обнародовал финальный проект технических стандартов и передал его Еврокомиссии для принятия. Документ должен унифицировать процедуры проверки клиентов в финансовых учреждениях ЕС.

«Банки и другие финучреждения должны выяснять, есть ли у клиента несколько гражданств, фиксировать все задекларированные и верифицировать по меньшей мере одно», — говорится в публикации Василевской-Смаглюк.

Ряд требований предусмотрен для проверки санкционных списков. Финансовые учреждения должны проверять имена клиентов в оригинальном алфавите и/или латинской транслитерации, учитывать псевдонимы и адреса криптокошельков. Повторную проверку будут производить после обновления санкционных списков или изменения данных клиента.

Для украинцев это может означать проверку имен на кириллице. Однако проект не устанавливает обязательного требования использовать оба алфавита.

«Для украинцев со счетами в ЕС это будет означать одинаковые требования к проверке личности и клиентских данных во всех 27 странах», — пишет нардепка.

Документ также детализирует проверку виртуальных IBAN, привязанных к основному банковскому счету. Финучреждения должны будут устанавливать владельца такого номера и счет, к которому он привязан.

Новые требования будут применяться через шесть месяцев после вступления в силу. Данные действующих клиентов будут обновляться постепенно с учетом уровня риска. Правила также будут иметь значение для украинских банков, которые входят в европейские финансовые группы и используют общие процедуры финансового мониторинга.

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AMLA готовит новые правила для платежных компаний

Летом 2026 г. стало известно, что Европейское управление по противодействию отмыванию денег (AMLA) опрашивает платежные учреждения и компании электронных денег о работе центральных контактных пунктов (CCP). Они представляют иностранные компании перед национальными регуляторами, если те работают в стране без местного филиала. Новые технические стандарты будут определять, когда компании должны назначать такие контактные пункты, какие обязанности они будут нести и как будут взаимодействовать с регуляторами. Принять стандарты планируют до конца года.

Самый сложный вопрос касается криптокомпаний и их статуса по регламенту MiCA. Этот документ разрешает лицензированной в одной стране ЕС криптокомпании предоставлять услуги во всех 27 государствах Союза по принципу «паспортизации», то есть без создания отдельных юридических лиц в каждой стране.

Директор итальянской финансовой разведки Энцо Серата предупредил, что новые правила могут фактически ослабить локальное взаимодействие в сфере ПОД/ФТ. Риск особенно актуален для крупных рынков.