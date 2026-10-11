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11 октября 2026, 17:40 Читати українською

Nvidia хочет усилить позиции в сфере ИИ: компания ведет переговоры о покупке Reflection AI

Американская Nvidia рассматривает несколько вариантов углубления сотрудничества с Reflection AI, одним из самых больших своих инвестиционных активов в сфере ИИ. В настоящее время переговоры находятся на ранней стадии. Окончательный формат соглашения пока не определен. Об этом пишет Financial Times.

Американская Nvidia рассматривает несколько вариантов углубления сотрудничества с Reflection AI, одним из самых больших своих инвестиционных активов в сфере ИИ.
Nvidia ведет переговоры о покупке разработчика ИИ-моделей Reflection AI
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Американская Nvidia ведет переговоры о возможном приобретении стартапа Reflective AI, разрабатывающего открытые модели искусственного интеллекта. По данным Financial Times, компании также рассматривают другие варианты сотрудничества, в том числе дополнительные инвестиции и предоставление стартапу большего количества чипов и вычислительных мощностей.

Переговоры находятся на ранней стадии. По словам собеседников издания, соглашение могут заключить в ближайшие недели, хотя договоренности еще могут сорваться.

Сколько может стоить сделка

Nvidia уже является одним из крупнейших инвесторов Reflection AI и вложила в компанию $800 млн. Во время последнего раунда финансирования в марте стартап был оценен в $25 млрд.

Среди возможных сценариев стороны рассматривают так называемый acqui-hire. По этой модели Nvidia может нанять работников стартапа и получить лицензию на его технологии без полного приобретения компании. Такой формат позволяет избежать длительных регуляторных разбирательств, которые могут сопровождать полноценную сделку.

Reflection AI также поддерживают венчурные компании Sequoia Capital, Disruptive и 1789 Capital. Партнером последней является Дональд Трамп-младший. Nvidia и Reflection AI отказались комментировать переговоры.

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Зачем Nvidia нужен стартап

Nvidia стремится укрепить свои позиции на рынке искусственного интеллекта и расширить использование открытых моделей. В отличие от закрытых систем, такие модели можно адаптировать под собственные нужды и запускать на собственном оборудовании. Для бизнеса это может быть дешевле, чем использование современных версий ChatGPT от OpenAI или Claude от Anthropic.

Компания уже имеет линейку открытых моделей Nemotron, однако, по данным Financial Times, ей не хватает собственной модели передового уровня. Сотрудничество с Reflection AI может усилить это направление.

Стартап также имеет стратегическое значение для США в конкуренции с китайскими разработчиками, включая DeepSeek. Недавно Reflection AI представила первый публичный продукт на основе ИИ, который можно настраивать под собственные нужды и который работает на чипах Nvidia. Компания утверждает, что по возможностям ее модель не уступает китайской GLM-5.2 от Z.ai.

Основатели Reflection AI Миша Ласкин и Иоаннис Антоноглу ранее работали над моделью Gemini в Google. Стартап также сотрудничает с Пентагоном и Министерством энергетики США и заключил соглашения о разработке моделей искусственного интеллекта для союзников США, в частности Южной Кореи.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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