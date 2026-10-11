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11 октября 2026, 15:24 Читати українською

Военным хотят повысить зарплаты на 20%: финансирование предлагают поставить в приоритет

В рамках пересмотра бюджета на следующий год предлагается повысить денежное довольствие военных на 20% и направить на это 200 млрд грн. Как сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк, выплаты должны финансироваться в первую очередь, а средства на них нельзя будет использовать для других нужд.

В рамках пересмотра бюджета на следующий год предлагается повысить денежное довольствие военных на 20% и направить на это 200 млрд грн.
Минимальные выплаты военнослужащим в тылу могут увеличиться до 36 тысяч гривен
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Как изменились выплаты военным

Депутат привел данные о минимальном денежном довольствии военных в тылу. По его словам, в сентябре 2022 года оно составляло около 43 тыс. грн втрое больше средней зарплаты . В сентябре 2026 года минимальная выплата составила 30 тыс. грн, что уже меньше средней зарплаты .

Если пересчитать нынешние 30 тыс. грн в цены 2022 года, их покупательная способность составит около 21,4 тыс. грн, отметил Железняк.

Он также обратил внимание на базовое денежное довольствие командира взвода, которое, по его данным, составляет 26 259 грн.

Для сравнения работники мебельных производств, которые имеют бронирование от мобилизации, могут получать 60−100 тыс. грн в месяц, отметил нардеп.

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До какого уровня могут возрасти выплаты

По расчетам Железняка после повышения на 20% минимальная выплата военным в тылу может вырасти с 30 тыс. до 36 тыс. грн.

Он назвал это первым шагом к улучшению денежного довольствия военнослужащих. Также депутат отметил, что до уровня покупательной способности 2022 еще далеко .

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 15

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0
BigBend
BigBend
11 октября 2026, 15:44
#
Депутат навів дані про мінімальне грошове забезпечення військових у тилу. За його словами, у вересні 2022 року воно становило близько 43 тис. грн

Брехня, військовий в тилу отримує 21тис. +10 тис., знаходячись на службі 24/7 без вихідних і свят.
А у вересні 2022 взагалі 21 тис. Без жодних доплат.
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0
Три літри
Три літри
11 октября 2026, 15:49
#
Брехня, звідки ти взяв 10 000? Немає таких доплат в тилу. Та й взагалі до чого тут грошове забезпечення коли стаття про зарплату — а ти казав що військовослужбовці зарплати не отримують 😂
+
0
BigBend
BigBend
11 октября 2026, 16:14
#
Правильно, мій вірний песик. Ти десь побачив, щоб я тут написав про зарплату? Який же ти відсталий.

Те, що ти нічого не знаєш про військо не новина, всім давно відомо, що ти ухилянти і диванний воєн.

Голос, цуцику.
+
0
Три літри
Три літри
11 октября 2026, 18:46
#
Про зарплату пише стаття яку ти коментуєш

Якщо ти в коментарі не пишеш про зарплату то виходить ти трохи дуб-дерево
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0
BigBend
BigBend
11 октября 2026, 19:16
#
Яке ж ти недолуге. Якщо у тебе питання до статті - так автору його і задавай. Але я розумію, що вірний песик просто не здатен пропустити мої коментарі.
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0
Три літри
Три літри
11 октября 2026, 19:20
#
В мене немає питать до статті: я писав що отримую зарплату, стаття пише про підвищення зарплат військовослужбовцям, тобто і мені також.

А от ти доводив що ніяких зарплат у нас немає.🤪
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0
BigBend
BigBend
11 октября 2026, 21:16
#
З тебе такий військовослужбовець, як з клоуна президент. Ну тобто як з тебе президент. Кожне твоє повідомлення доводить, що у тебе бронь по пункту 19а.
+
0
odessitmws
odessitmws
11 октября 2026, 18:36
#
В 22 была базовая 10к и еще доплата 30к потом доплату убрали стало 20 и вот недавно добавили к 20ке 10ку
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0
BigBend
BigBend
11 октября 2026, 19:17
#
Не була базова 10 ніколи (при повномаштабці), і доплата 30к лише в певних районах. Нащо ти пишеш про те, чого не знаєш?

*Погуглив, у січні-лютому було 10 тис. наче. Але приводити цифри до повномаштабки сенсу не бачу.
+
0
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
11 октября 2026, 16:47
#
І звідки ви збираєтесь увірвати 5 мільярдів доларів? Можна перестати платити пенсії або зарплати вчителям.))
+
0
BigBend
BigBend
11 октября 2026, 17:40
#
А ти не переживай, русня, ми просто ще ваших грошей візьмемо. Пенсії не затримують, так ще і ростуть регулярно.
+
+12
Aleksandr09
Aleksandr09
11 октября 2026, 16:47
#
Интересно сколько они наемникам из латинской америки платят
+
0
BigBend
BigBend
11 октября 2026, 17:39
#
Найомнікі - то у рашки. Бо саме русня пре суди своє біосміття за гроші дохнути.
+
0
Aleksandr09
Aleksandr09
11 октября 2026, 17:46
#
Умойся
+
0
vovan9870
vovan9870
11 октября 2026, 19:01
#
200 млрд ділимо на 1 млн військових — виходить 200 тис доплата кожному на рік, або 16 тис на місяць. Але 20% - це від 20 тис, виходить доплата тільки 4 тис на місяць. Тобто основні кошти підуть генералам, які і так не бідують, і ще невідомо куди. Пропоную — не треба 20% доплату. Просто зробіть збільшення забезпечення всім військовим на 16 тис — і все. Тоді всім буде чітко зрозуміло, на що пішли цих 200 млрд.
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