Военным хотят повысить зарплаты на 20%: финансирование предлагают поставить в приоритет

В рамках пересмотра бюджета на следующий год предлагается повысить денежное довольствие военных на 20% и направить на это 200 млрд грн. Как сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк, выплаты должны финансироваться в первую очередь, а средства на них нельзя будет использовать для других нужд.

Минимальные выплаты военнослужащим в тылу могут увеличиться до 36 тысяч гривен

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Как изменились выплаты военным

Депутат привел данные о минимальном денежном довольствии военных в тылу. По его словам, в сентябре 2022 года оно составляло около 43 тыс. грн — втрое больше средней зарплаты . В сентябре 2026 года минимальная выплата составила 30 тыс. грн, что уже меньше средней зарплаты .

Если пересчитать нынешние 30 тыс. грн в цены 2022 года, их покупательная способность составит около 21,4 тыс. грн, отметил Железняк.

Он также обратил внимание на базовое денежное довольствие командира взвода, которое, по его данным, составляет 26 259 грн.

Для сравнения работники мебельных производств, которые имеют бронирование от мобилизации, могут получать 60−100 тыс. грн в месяц, отметил нардеп.

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До какого уровня могут возрасти выплаты

По расчетам Железняка после повышения на 20% минимальная выплата военным в тылу может вырасти с 30 тыс. до 36 тыс. грн.

Он назвал это первым шагом к улучшению денежного довольствия военнослужащих. Также депутат отметил, что до уровня покупательной способности 2022 еще далеко .