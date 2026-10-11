«АрселорМиттал Кривой Рог» готовит предприятие к консервации: что известно о планах компании

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

11 октября 2026, 14:17 Читати українською

«АрселорМиттал Кривой Рог» готовит предприятие к консервации: что известно о планах компании

Крупнейшее металлургическое предприятие Кривого Рога начинает процесс холодной остановки производства после четырех разрушительных ракетных атак РФ, в результате которых погибли шесть работников. В компании объясняют это решение рисками безопасности. После войны компания повторно оценит возможность безопасного возобновления производства.

Крупнейшее металлургическое предприятие Кривого Рога начинает процесс холодной остановки производства после четырех разрушительных ракетных атак РФ, в результате которых погибли шесть работников.
«АрселорМиттал Кривой Рог» приостанавливает производство на фоне войны
Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Первоначальное металлургическое производство на предприятии уже остановлено. Следующий этап — подготовить производственные мощности к безопасной остановке, а затем законсервировать промышленные активы. На этот процесс компании потребуется около двух месяцев.

Что предполагает холодная остановка

Холодная остановка — это не просто прекращение производства, а комплекс мер по сохранению оборудования и других промышленных активов. По словам генерального директора «АрселорМиттал Кривой Рог» Мауро Лонгобардо, главная задача — защитить работников и производственные мощности в условиях, когда безопасная работа предприятия невозможна.

«Наш приоритет номер один — сохранить наших людей и промышленные активы, чтобы мы могли возобновить работу при первой же возможности», — заявил Лонгобардо.

В течение следующих двух месяцев предприятие должно пройти подготовку к безопасной остановке и осуществить сам остановочный процесс. После этого промышленные активы законсервируют.

При каких условиях возобновят производство

В группе ArcelorMittal подчеркивают, что не покидают Украину. В то же время, по текущей оценке компании, безопасная работа предприятия невозможна, пока идет война.

После ее завершения ArcelorMittal планирует начать диалог с правительством Украины и повторно оценить, можно ли будет возобновить производство безопасно и на стабильной основе.

Следовательно, холодная остановка должна сохранить промышленные активы для возможного возобновления работы. Однако решение о возврате к производству будет зависеть от условий безопасности, а конкретные сроки компания пока не называет.

Справка

«АрселорМиттал Кривой Рог» — один из крупнейших промышленных производителей Украины. В 2025 году предприятие выпустило 1,69 млн тонн стали — около 23% от общего объема производства в стране.

В 2024 году экспортная выручка «АрселорМиттал Кривой Рог» составила $1,1 млрд — на $400 млн больше, чем в 2023 году, когда предприятие получило от экспорта $700 млн. Такие данные свидетельствуют о масштабе внешних продаж компании и их значении для украинской экономики.

В 2025 году «АрселорМиттал Кривой Рог» уплатил 8,5 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней. По информации GMK Center со ссылкой на генерального директора предприятия Мауро Лонгобардо, в 2025 году на компанию приходилось 27% доходов бюджета Кривого Рога.

Напомним

25 сентября компания ArcelorMittal заявила, что не может безопасно возобновить работу «АрселорМиттал Кривой Рог». За последние пять недель предприятие пережило четыре ракетных удара, в результате которых погибли пять человек и еще 17 работников были ранены.

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Lesya31
Lesya31
11 октября 2026, 14:39
#
Ого, за людей переживають? невже так можна було? якісь іноземці турбуються за людей, а тут своє «криворізьке» знищує тисячами і не думає зупинятись!
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает edyomina и 13 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами