«АрселорМиттал Кривой Рог» готовит предприятие к консервации: что известно о планах компании

Крупнейшее металлургическое предприятие Кривого Рога начинает процесс холодной остановки производства после четырех разрушительных ракетных атак РФ, в результате которых погибли шесть работников. В компании объясняют это решение рисками безопасности. После войны компания повторно оценит возможность безопасного возобновления производства.

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Первоначальное металлургическое производство на предприятии уже остановлено. Следующий этап — подготовить производственные мощности к безопасной остановке, а затем законсервировать промышленные активы. На этот процесс компании потребуется около двух месяцев.

Что предполагает холодная остановка

Холодная остановка — это не просто прекращение производства, а комплекс мер по сохранению оборудования и других промышленных активов. По словам генерального директора «АрселорМиттал Кривой Рог» Мауро Лонгобардо, главная задача — защитить работников и производственные мощности в условиях, когда безопасная работа предприятия невозможна.

«Наш приоритет номер один — сохранить наших людей и промышленные активы, чтобы мы могли возобновить работу при первой же возможности», — заявил Лонгобардо.

В течение следующих двух месяцев предприятие должно пройти подготовку к безопасной остановке и осуществить сам остановочный процесс. После этого промышленные активы законсервируют.

При каких условиях возобновят производство

В группе ArcelorMittal подчеркивают, что не покидают Украину. В то же время, по текущей оценке компании, безопасная работа предприятия невозможна, пока идет война.

После ее завершения ArcelorMittal планирует начать диалог с правительством Украины и повторно оценить, можно ли будет возобновить производство безопасно и на стабильной основе.

Следовательно, холодная остановка должна сохранить промышленные активы для возможного возобновления работы. Однако решение о возврате к производству будет зависеть от условий безопасности, а конкретные сроки компания пока не называет.

Справка

«АрселорМиттал Кривой Рог» — один из крупнейших промышленных производителей Украины. В 2025 году предприятие выпустило 1,69 млн тонн стали — около 23% от общего объема производства в стране.

В 2024 году экспортная выручка «АрселорМиттал Кривой Рог» составила $1,1 млрд — на $400 млн больше, чем в 2023 году, когда предприятие получило от экспорта $700 млн. Такие данные свидетельствуют о масштабе внешних продаж компании и их значении для украинской экономики.

В 2025 году «АрселорМиттал Кривой Рог» уплатил 8,5 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней. По информации GMK Center со ссылкой на генерального директора предприятия Мауро Лонгобардо, в 2025 году на компанию приходилось 27% доходов бюджета Кривого Рога.

Напомним

25 сентября компания ArcelorMittal заявила, что не может безопасно возобновить работу «АрселорМиттал Кривой Рог». За последние пять недель предприятие пережило четыре ракетных удара, в результате которых погибли пять человек и еще 17 работников были ранены.