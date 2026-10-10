Блэкауты могут парализовать работу бизнеса: как подготовиться

Без интернета бизнес может лишиться возможности принимать платежи, обрабатывать заказы, управлять складами и координировать доставку. Чтобы не приостанавливать работу во время отключений, компаниям следует заранее позаботиться о резервном питании и альтернативной связи, в частности спутниковой. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал генеральный директор Adaptis Николай Калиниченко.

Что станет с бизнесом без интернета: поставщик Starlink объяснил риски

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Какие бизнес-процессы остановятся без интернета

Отключение интернета может нарушить работу касс, платежных терминалов, службы поддержки клиентов, складов и логистики. Без доступа к сети сотрудники не смогут полноценно вести учет товаров и оформлять отгрузки, а водители и курьеры — получать обновленные маршруты и заказы.

Проблемы могут возникнуть и на производствах, которые зависят от облачных сервисов и внешних баз данных. В таком случае нарушение синхронизации оборудования способно остановить автоматизированные процессы.

«Фактически остановится всё. Это миллионы долларов», — предупредил Калиниченко, описывая возможные последствия масштабных перебоев со связью.

Он также упомянул украинские сайты, которые исчезли после ударов по дата-центрам. Их хостинг и резервные копии хранились у одного провайдера в Украине, поэтому повреждение инфраструктуры привело к потере доступа к данным.

Оценивая возможные убытки, бизнесу следует учитывать невыполненные операции, дополнительные расходы и последствия нарушения договорных обязательств. Часть работы можно перенести, однако некоторые потери будут необратимыми.

Как подготовиться к отключениям

Калиниченко советует заранее определить, какие процессы должны оставаться доступными при любых условиях, и назначить ответственного за запуск резервных систем.

«Прежде всего, я бы посоветовал уже сейчас подумать об альтернативной связи и хотя бы понять, сколько человек одновременно должны быть на связи и для чего», — отметил он.

Также необходимо проверить резервное питание. Если у компании есть генератор, стоит провести его техническое обслуживание, проверить запас топлива и работу под нагрузкой. Отдельно следует позаботиться о питании роутеров и другого оборудования, необходимого для работы.

Эксперт рекомендует не ограничиваться подготовкой, а опробовать резервную систему заранее: смоделировать отключение электроэнергии, запустить генератор, переключиться на альтернативный интернет и проверить, работают ли платежи, заказы и внутренние системы компании.

Какой может быть резервная связь

Одним из вариантов Калиниченко называет спутниковый интернет. По его словам, он нужен не только военным и бизнесу, но и обычным пользователям, которые рискуют остаться без доступа к сети из-за повреждения наземной инфраструктуры.

Сам Калиниченко рассказал, что после непогоды летом он неделю оставался без домашнего интернета. Ремонт затянулся из-за нехватки бригад, а воздушные тревоги и обстрелы затрудняли доступ к местам повреждений.

Starlink может стать одним из вариантов резервного подключения, однако для его работы необходимо обеспечить питание терминала и сетевого оборудования. Установка также зависит от возможности обеспечить достаточный обзор неба. В многоквартирных домах размещение оборудования на крыше и прокладка кабелей может потребовать дополнительных согласований.

По данным, приведенным Калиниченко, абонентская плата за стационарное подключение Starlink в Украине начинается от 30 долларов в месяц, а за мобильное — от 55 долларов. Стоимость монтажа зависит от конкретных условий.

Существует ли угроза прекращения поставок Starlink

Калиниченко не считает, что поставки Starlink в Украину находятся под серьёзной угрозой. По его мнению, ввиду критической важности спутниковой связи для украинских вооружённых сил возможные ограничения её работы стали бы предметом переговоров между Украиной, США, партнёрами и SpaceX.

В то же время, по оценке руководителя Adaptis, интенсивное использование терминалов во время войны приводит к их быстрому износу и создает дополнительную нагрузку на производство.

Калиниченко также считает, что потребность в резервной связи сохранится и после окончания войны, ведь она позволяет оставаться онлайн там, где наземные сети недоступны или повреждены.