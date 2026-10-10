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10 октября 2026, 17:30 Читати українською

Есть ли «дыра» в Пенсионном фонде и хватит ли на пенсии: Гетманцев о 251,3 млрд грн

Бюджет Пенсионного фонда на 2026 год сбалансирован, деньги на текущие пенсии предусмотрены — об этом 10 октября в Telegram сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. Так чиновник ответил на беспокойство из-за сообщений о нехватке средств в госбюджете.

Бюджет Пенсионного фонда на 2026 год сбалансирован, деньги на текущие пенсии предусмотрены — об этом 10 октября в Telegram сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
Гетманцев пояснил, что 251,3 млрд грн для ПФУ не являются дефицитом
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По словам Гетманцева, проблемы с финансированием госбюджета сами по себе не означают задержки выплат пенсий. Он добавил, что волнение граждан на фоне таких сообщений вполне закономерно.

В то же время нардеп обратил внимание на то, что часто можно услышать об огромной «дыре» в Пенсионном фонде, и призвал не путать разные понятия.

«251,3 млрд грн, которые государство предусмотрело для Пенсионного фонда, — это не дефицит, а средства на выполнение отдельных государственных обязательств. В частности: на специальные пенсии, надбавки, доплаты к минимальным пенсиям, уплату страховых взносов за отдельные категории граждан и компенсацию недополученных поступлений от ЕСВ», — говорится в сообщении.

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Отдельной проблемой Гетманцев назвал исполнение судебных решений о назначении и перерасчете пенсий, в том числе специальных. Речь идет и о выплате пенсий в увеличенном размере, и о погашении задолженности за прошедшие периоды. Однако трудности с финансированием таких выплат, пояснил он, не означают, что средств не хватает на все текущие пенсии.

Именно поэтому, по его мнению, снова возникает вопрос реформы спецпенсий. Гетманцев убежден, что постепенный переход к профессиональному пенсионному обеспечению при надлежащем финансировании новой системы сделает ее более справедливой и в долгосрочной перспективе уменьшит нагрузку на бюджет.

Люди, подчеркнул нардеп, должны быть уверены, что получат заработанную пенсию в срок. А государство, по его словам, должно обеспечить ясные и справедливые правила пенсионного обеспечения для всех.

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Источник: Минфин
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