Договоренность Трампа о дизеле с РФ: в Конгрессе США готовят сопротивление

В Конгрессе США готовят двухпартийный законопроект, который должен заблокировать закупки российской нефти после решения Дональда Трампа разрешить поставки российского дизеля. Республиканец Брайан Фицпатрик заявил , что будет добиваться вынесения документа на голосование в Палате представителей.

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10 октября конгрессмен объявил об инициативе. По словам Фицпатрика, законопроект назовут Ronald Reagan Peace Through Strength Act — «Акт Рональда Рейгана: мир через силу». Он выразил уверенность, что документ получит подавляющую поддержку.

Чтобы вынести законопроект на голосование, политик планирует воспользоваться процедурой discharge petition, позволяющей добиться рассмотрения документа в Палате представителей без поддержки руководства профильного комитета.

Кто именно из демократов присоединится к инициативе, пока неизвестно. Республиканец Дон Бэйкон уже заявил, что согласился стать одним из первых соавторов законопроекта.

«Конгресс должен занять принципиальную позицию», — написал он в соцсетях.

Что предполагает договоренность Трампа

В пятницу Дональд Трамп объявил о договоренности, позволяющей России поставлять в США и на мировой рынок 300 тысяч тонн дизельного топлива. Президент Р Ф Владимир Путин, по сообщениям российских государственных СМИ, подтвердил готовность Москвы поставлять нефть и нефтепродукты в США и на мировые рынки.

Решение Трампа подвергли критике представители обеих партий. В частности, конгрессмен-демократ Гейб Амо, член Комитета по иностранным делам Палаты представителей, поставил под вопрос целесообразность закупок российской нефти на фоне действующих санкций против Москвы.

Амо заявил, что после подписания закона об ужесточении санкций против Р Ф Трамп фактически платит Кремлю за нефть, пытаясь справиться с высокими ценами на топливо, которые, по оценке конгрессмена, повлекла за собой война с Ираном. Он подчеркнул, что такие действия не являются наказанием для российского диктатора, а позволяют ему получать прибыль.

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Зеленский предупредил: Москва может воспринять договоренность как сигнал

Президент Украины Владимир Зеленский 10 октября заявил, что договоренность о российском горючем может дать Москве сигнал, что она способна и дальше атаковать Украину.

В ответ Трамп сказал журналистам возле Белого дома, что у украинского лидера якобы было много возможностей договориться о завершении войны, но он не воспользовался ими. Американский президент также заявил, что Украине следует избрать нового лидера, который сможет заключить соглашение.

Какие ограничения на российскую нефть действуют в США

В 2022 году Конгресс США принял закон, запрещающий импорт российской нефти и предусматривающий введение дополнительных санкций. Документ содержал исключения: президент мог разрешить ввоз энергоресурсов, приобретенных до вступления закона в силу, или импорт в интересах национальной безопасности.

Фицпатрик предлагает заблокировать все закупки российской нефти. Окончательный текст законопроекта и полный список его соавторов пока неизвестны.

Напомним

США временно ослабили санкции на российский дизель после договоренности президентов Дональда Трампа и Владимира Путина о поставках горючего на мировой рынок. По словам Трампа, РФ должно поставить более 4 млн тонн дизеля. Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике решение, заявив, что ослабление санкций без шагов Москвы к деэскалации только затянет войну.