Договоренность Трампа о дизеле с РФ: в Конгрессе США готовят сопротивление

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

11 октября 2026, 11:20 Читати українською

Договоренность Трампа о дизеле с РФ: в Конгрессе США готовят сопротивление

В Конгрессе США готовят двухпартийный законопроект, который должен заблокировать закупки российской нефти после решения Дональда Трампа разрешить поставки российского дизеля. Республиканец Брайан Фицпатрик заявил, что будет добиваться вынесения документа на голосование в Палате представителей.

В Конгрессе США готовят двухпартийный законопроект, который должен заблокировать закупки российской нефти после решения Дональда Трампа разрешить поставки российского дизеля.
Республиканец Фицпатрик анонсировал двухпартийный законопроект против российской нефти
Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

10 октября конгрессмен объявил об инициативе. По словам Фицпатрика, законопроект назовут Ronald Reagan Peace Through Strength Act — «Акт Рональда Рейгана: мир через силу». Он выразил уверенность, что документ получит подавляющую поддержку.

Чтобы вынести законопроект на голосование, политик планирует воспользоваться процедурой discharge petition, позволяющей добиться рассмотрения документа в Палате представителей без поддержки руководства профильного комитета.

Кто именно из демократов присоединится к инициативе, пока неизвестно. Республиканец Дон Бэйкон уже заявил, что согласился стать одним из первых соавторов законопроекта.

«Конгресс должен занять принципиальную позицию», — написал он в соцсетях.

Что предполагает договоренность Трампа

В пятницу Дональд Трамп объявил о договоренности, позволяющей России поставлять в США и на мировой рынок 300 тысяч тонн дизельного топлива. Президент Р Ф Владимир Путин, по сообщениям российских государственных СМИ, подтвердил готовность Москвы поставлять нефть и нефтепродукты в США и на мировые рынки.

Решение Трампа подвергли критике представители обеих партий. В частности, конгрессмен-демократ Гейб Амо, член Комитета по иностранным делам Палаты представителей, поставил под вопрос целесообразность закупок российской нефти на фоне действующих санкций против Москвы.

Амо заявил, что после подписания закона об ужесточении санкций против Р Ф Трамп фактически платит Кремлю за нефть, пытаясь справиться с высокими ценами на топливо, которые, по оценке конгрессмена, повлекла за собой война с Ираном. Он подчеркнул, что такие действия не являются наказанием для российского диктатора, а позволяют ему получать прибыль.

Читайте также: Дизель в Европе значительно дороже, чем в Азии: что происходит на мировом рынке

Зеленский предупредил: Москва может воспринять договоренность как сигнал

Президент Украины Владимир Зеленский 10 октября заявил, что договоренность о российском горючем может дать Москве сигнал, что она способна и дальше атаковать Украину.

В ответ Трамп сказал журналистам возле Белого дома, что у украинского лидера якобы было много возможностей договориться о завершении войны, но он не воспользовался ими. Американский президент также заявил, что Украине следует избрать нового лидера, который сможет заключить соглашение.

Какие ограничения на российскую нефть действуют в США

В 2022 году Конгресс США принял закон, запрещающий импорт российской нефти и предусматривающий введение дополнительных санкций. Документ содержал исключения: президент мог разрешить ввоз энергоресурсов, приобретенных до вступления закона в силу, или импорт в интересах национальной безопасности.

Фицпатрик предлагает заблокировать все закупки российской нефти. Окончательный текст законопроекта и полный список его соавторов пока неизвестны.

Напомним

США временно ослабили санкции на российский дизель после договоренности президентов Дональда Трампа и Владимира Путина о поставках горючего на мировой рынок. По словам Трампа, РФ должно поставить более 4 млн тонн дизеля. Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике решение, заявив, что ослабление санкций без шагов Москвы к деэскалации только затянет войну.

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
neverice
neverice
11 октября 2026, 11:47
#
До виборів до Конгресу залишилось менше місяця…
+
0
Lesya31
Lesya31
11 октября 2026, 14:36
#
Нехай не бреше! Вже давно зеленського змушують піти на мир, в тому числі трамп, але йому вигідніша постійна з відкатами — а прості люди страждають від ударів!
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами