До €74 тыс. в год: сколько зарабатывают учителя в Европе и почему цены меняют рейтинг

Дания возглавляет рейтинг по зарплатам учителей начальной школы: в среднем они получают 74 тыс. евро в год до уплаты налогов. Но с учетом стоимости жизни первое место занимает Германия. Euronews Business сравнил зарплаты в 28 образовательных системах и выяснил, где доходы педагогов обеспечивают наибольшую покупательную способность.

Зарплаты учителей в Европе: почему страна с самыми высокими доходами не возглавила рейтинг

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Где учителя зарабатывают больше всего

По данным доклада ОЭСР Education at a Glance 2026, в 2025 году средняя фактическая годовая зарплата учителей начальной школы составляла от €18669 в Турции до €74086 в Дании.

В пятерку лидеров также вошли Исландия (€73 752), Ирландия (€69 747), Германия (€69 453) и Австрия (€65 851).

Среди крупнейших европейских экономик самые высокие зарплаты учителям начальной школы платят в Германии. Во Франции средний годовой доход составляет 41 968 евро, а в Италии — 32 100 евро. Данные по Испании в исследовании отсутствуют.

В семи образовательных системах зарплаты не достигают 25 тыс. евро в год. Среди них Чехия (24 457 евро), Венгрия (23 181 евро), Румыния (20 805 евро), Греция (18 746 евро) и Турция (18 669 евро).

В рейтинге учтены доходы штатных учителей в возрасте от 25 до 64 лет до уплаты налогов. Помимо базовой зарплаты они включают премии и другие выплаты, связанные с работой.

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Как стоимость жизни меняет рейтинг

Высокая зарплата не обязательно означает большую покупательную способность: в странах с высокими ценами за те же деньги можно приобрести меньше товаров и услуг.

Чтобы учесть разницу в стоимости жизни, Euronews Business проанализировал данные ОЭСР и Евростата по паритетам покупательной способности. Результаты приведены в стандартах покупательной способности (PPS) — условных единицах, позволяющих сравнивать покупательную способность доходов в разных странах по средним ценам в ЕС.

После пересчета Германия заняла первое место по покупательной способности зарплат учителей начальной школы — 64 143 PPS. Далее следуют Австрия (58265 PPS) и Дания (53036 PPS). Самый низкий показатель зафиксировали в Греции — 21 456 PPS.

Среди учителей старшей средней школы Германия также возглавляет рейтинг с показателем 74 034 PPS, тогда как Греция занимает последнее место с 23 289 PPS.

После учета стоимости жизни позиции некоторых образовательных систем заметно изменились. Турция поднялась на шесть мест, Польша — на пять, а франкоязычное сообщество Бельгии и Румыния — на четыре. Исландия, напротив, опустилась со второго места на 12-е.

Рейтинг Euronews Business отличается от расчетов ОЭСР, поскольку издание использует коэффициенты Eurostat, а организация — международные доллары. В рейтинге ОЭСР Турция занимает 11 место по зарплатам учителей начальной школы и 17 место по зарплатам учителей старшей средней школы.

Учителя зарабатывают меньше других работников с высшим образованием

На различия в оплате труда влияют не только цены, но и уровень национальных доходов, системы оплаты, требования к квалификации, карьерные возможности, налоги и социальные выплаты.

Данные также свидетельствуют о разрыве между оплатой труда учителей и других специалистов с высшим образованием. В странах ОЭСР зарплаты учителей начальной и общей средней школы составляют в среднем 87−95% от заработков работников с высшим образованием. То есть люди с аналогичным образовательным уровнем часто могут зарабатывать больше в других профессиях.

«Оплата труда учителей не всегда достаточно конкурентна, чтобы привлекать и удерживать педагогов в Европе», — отметил Даниэль Вишневский, генеральный секретарь Европейской федерации работодателей в сфере образования.

Профессор Латвийского университета Михаил Хазанс среди факторов, влияющих на зарплаты, назвал общественные традиции, силу профсоюзов учителей и фактическую рабочую нагрузку.

Элмер Эверс, европейский директор Европейского комитета профсоюзов образования, считает, что учителя должны получать не меньше, чем другие работники с сопоставимой квалификацией и ответственностью. По его мнению, оплата труда должна отражать сложность профессии и ее общественное значение.