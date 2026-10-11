Военный сбор для ФЛП в октябре: сколько платить и от чего зависит сумма

В октябре 2026 года суммы налогов для ФЛП зависят от группы налогообложения и установленных на год показателей. Предприниматели первой, второй и четвертой групп уплачивают военный сбор в размере 864,70 грн в месяц. Максимальный месячный размер единого налога для ФЛП первой группы составляет 332,80 грн, а для второй — 1729,40 грн.

В октябре ФЛП должны уплатить 864,70 грн военного сбора — это 10 % от минимальной заработной платы. Крайний срок уплаты — 20 октября включительно.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как рассчитывают единый налог для ФЛП

По данным Государственной налоговой службы Украины (ГНС), ставки налогов в 2026 году рассчитываются с учетом двух показателей: прожиточного минимума для трудоспособных лиц — 3328 грн и минимальной заработной платы — 8647 грн. Обе суммы установлены на 1 января 2026 г.

Для ФЛП первой группы максимальная месячная ставка единого налога составляет 332,80 грн, или 10% прожиточного минимума. Для второй группы она равняется 1729,40 грн, или 20% минимальной зарплаты. Однако это предельные суммы.

Конкретные ставки единого налога для предпринимателей первой и второй групп устанавливают сельские, поселковые и городские советы. Размер платежа зависит от вида хозяйственной деятельности.

Читайте также: Меньше отчетности для ФЛП: Совет поддержал важные изменения по НДС

Когда платить военный сбор

В 2026 году военный сбор для ФЛП первой, второй и четвертой групп составляет 10% от минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года. При минимальной зарплате 8647 грн ежемесячный платеж равняется 864,70 грн.

Уплачивать сбор нужно ежемесячно — не позднее 20 числа текущего месяца включительно. Следовательно, предельный срок уплаты военного сбора за октябрь 2026 года — 20 октября.

Когда применяют ставку единого налога 15%

Для предпринимателей первой, второй и третьей групп предусмотрены случаи, когда в отношении соответствующих доходов применяется ставка единого налога 15%. По разъяснению Государственной налоговой службы Украины, это касается, в частности, превышения предельного объема дохода, получения доходов от деятельности, не указанной в реестре плательщиков единого налога, а также использования способов расчетов, не разрешенных Налоговым кодексом Украины.

Повышенная ставка также применяется к доходам от запрещенных для упрощенной системы видов деятельности. Исключение предусмотрено для плательщиков единого налога третьей группы — электронных резидентов (е-резидентов). Для ФЛП первой и второй групп основанием для применения ставки 15% также является получение доходов от деятельности, не предусмотренной для соответствующей группы.