Доллар может снова подорожать: эксперт рассказал, что будет давить на гривну

Гривна укрепилась по отношению к доллару и евро, несмотря на ухудшение экономических показателей и сложную ситуацию в сфере безопасности. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин полагает это временным явлением. По его оценке, возможности сдерживать курс доллара благодаря снижению курса евро почти исчерпаны, и уже на следующей неделе давление на гривну может усилиться.

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За неделю с 5 по 10 октября официальный курс доллара снизился на 0,3% — до 44,86 грн, а наличный — на 0,1%, до 45,15 грн. Евро подешевел на 0,7%: до 50,157 грн на безналичном рынке и до 50,79 грн в наличном сегменте. В то же время курс евро к доллару (EUR/USD) за неделю снизился на 0,5% и завершил её на уровне 1,12.

Шевчишин назвал укрепление гривны парадоксальным на фоне экономических проблем. По его словам, аналитики пересматривают прогнозы роста украинской экономики в сторону ухудшения и допускают падение ВВП в этом и даже в следующем году. Кроме того, в сентябре официальная инфляция выросла на 2,1% за месяц — это наибольший месячный прирост за 27 месяцев, по оценке эксперта. Международные резервы Украины сократились на 3,2% — до 47,1 млрд долларов.

Среди факторов, ухудшающих экономические перспективы, Шевчишин также назвал риски безопасности и решения Польши и Румынии не увеличивать объемы транзита украинского зерна.

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Почему гривна укрепилась

Одним из главных объяснений укрепления гривны эксперт считает временное увеличение предложения валюты на межбанковском рынке. Он предполагает, что экспортеры продавали валюту не из-за улучшения экономической ситуации, а из-за потребности в гривне для текущих расходов.

По его версии, предприятиям могло не хватать средств для выплаты зарплат, расчетов с работниками при увольнении и финансирования операционной деятельности. Среди возможных причин такой ситуации эксперт назвал сокращение возмещения НДС и уменьшение государственного финансирования по ряду направлений.

По данным, которые приводит Шевчишин, среднесуточное предложение валюты на межбанке за 5−8 октября выросло на 6% — до 271,64 млн долларов. В то же время среднедневной спрос снизился на 5,9% — до 428,2 млн долларов.

В результате среднедневной дефицит валюты на межбанковском рынке сократился на 21,3% — до 156,56 млн долларов. Однако аналитик считает это временным облегчением и отмечает, что структурный дефицит остается значительным. К тому же во второй половине недели предложение валюты, по его словам, снова снизилось.

На наличном рынке население продолжало покупать валюту. Среднедневной объем покупки вырос на 1,3% — до 100,54 млн долларов, а продажи — на 3,1%, до 66,1 млн долларов. Поэтому среднедневной дефицит в этом сегменте несколько сократился — на 2%, до 34,5 млн долларов.

Отдельно Шевчишин обратил внимание на безналичную покупку валюты населением. Ее чистый объем превысил 13 млн долларов в сутки — это самый высокий показатель с конца зимы 2025 года. По оценке эксперта, на этот сегмент приходится уже 22% от общего чистого спроса населения на валюту. Он связывает это с увеличением возможностей покупать валюту в пределах лимита 200 тыс. грн в месяц.

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Почему курс евро важен для доллара.

Шевчишин считает, что возможности сдерживать рост курса доллара за счет снижения курса евро почти иссякли. По его объяснению, в течение сентября и первой декады октября снижение курса евро помогало удерживать курс доллара. Теперь евро приблизился к отметке 50 грн, и аналитик предполагает, что Национальный банк не допустит его дальнейшего существенного снижения.

Эксперт также утверждает, что из-за коррекции курса евро с 52 до 50 грн гривневый эквивалент международной помощи сократился почти на 5 млрд грн.

Теперь, по оценке Шевчишина, динамика курса доллара будет в значительной степени зависеть от решений НБУ и курса евро к доллару на международном рынке. Если пара EUR/USD продолжит снижаться, давление может напрямую перейти на курс доллара в Украине.

Аналитик обращает внимание на уровень 1,117 в паре EUR/USD. По его мнению, если котировки опустятся ниже этой отметки, это усилит давление на гривну. Технически, по его оценке, пара может опуститься до 1,10.

Сколько валюты продает НБУ

По данным эксперта, совокупный среднедневной дефицит валюты на межбанковском и наличном рынках сократился на 18,4% — до 191,03 млн долларов. В то же время Национальный банк за неделю продал на рынке 1,2488 млрд долларов. Это 13-я неделя подряд, когда объем валютных интервенций превышает 1 млрд долларов.

В то же время, впервые за восемь месяцев НБУ купил валюту на межбанке — 70 тыс. долларов. Шевчишин считает это сигналом того, что регулятор не заинтересован в дальнейшем снижении курса доллара. По мнению аналитика, НБУ мог совершить покупку на уровне 44,75−44,80 грн за доллар, который он рассматривает как возможный нижний предел курса.

Каким может быть курс на следующей неделе

В период с 12 по 17 октября Шевчишин прогнозирует курс доллара на межбанковском рынке в диапазоне 44,80−45,15 грн. Для наличного рынка он ожидает коридор 45,00−45,40 грн.

По оценке эксперта, преодоление отметки 45 грн на межбанке возможно, но будет зависеть от решений НБУ. Для евро он прогнозирует официальный курс в пределах 50,00−50,60 грн, а наличный — 50,25−50,75 грн.

Шевчишин также обращает внимание на спрос населения на валюту. По его оценке, нынешний курс доллара может быть привлекателен для покупки, учитывая возможный дальнейший рост. В качестве примера он приводит условный сценарий, при котором доллар в ближайшие 2,5 месяца подорожает до 46 грн. В таком случае прирост будет составлять 2,2% или около 10,5% в годовом измерении, что, по его словам, сопоставимо с доходностью гривневого депозита после уплаты налогов.

Среди факторов, за которыми следует следить на следующей неделе, аналитик называет решения Верховной Рады и выполнение правительством условий международных партнеров, от которых зависит дальнейшее финансирование. Также он советует следить за динамикой EUR/USD, данными внешней торговли, банковской статистикой, ситуацией в энергетике и рисками безопасности, в частности в Черном море.

По оценке Шевчишина, если предложение валюты от экспортеров будет оставаться низким, а внешние риски и риски безопасности будут усиливаться, структурное давление на гривну может возрасти.

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