Минималка 12 000 грн: брони станет меньше?

В бюджете Украины на 2027 год предлагают предусмотреть минимальную зарплату на уровне 12 000 грн, минимальную пенсию по возрасту — 6 500 грн, а общий прожиточный минимум — 7 200 грн в месяц. Пока это лишь предложения к госбюджету, которые еще должна рассмотреть Верховная Рада. Как такое повышение может отразиться на расходах работодателей, занятости и работе предприятий, объясняет народный депутат Александр Федиенко .

Читаю новости: 12 000 гривен минимальной зарплаты, 6 500 гривен минимальной пенсии, 7 200 гривен прожиточного минимума.

Цифры красивые. Уверен, многие люди, увидев их, обрадовались. И я их понимаю: кто будет против того, чтобы люди получали больше?

Только вот прежде чем принимать такие решения, стоит поговорить с теми, кто эти деньги будет платить. С малым и средним бизнесом, который сегодня создает рабочие места и наполняет бюджет.

Я сам большую часть жизни проработал в малом и среднем бизнесе. И в последние годы не вижу, чтобы государство его достаточно поддерживало. Скорее наоборот: для многих предпринимателей условия становятся все сложнее.

Что означают 12 тысяч для работодателя

Минималку предлагают поднять с 8 647 до 12 000 гривен. Кажется, что это просто плюс 3 353 гривны работнику. Но работодатель платит не только зарплату, но и ЕСВ. Поэтому один работник на минималке обойдется ему примерно на 4,1 тысячи гривен в месяц дороже.

Если у вас десять человек, это около 41 тысячи дополнительных расходов ежемесячно. Если пятьдесят, то почти 2,45 миллиона гривен в год.

Думаете, владелец малого бизнеса не знает, куда деть эти деньги? Знает. Он бы купил оборудование, нанял еще людей, установил аккумуляторы, чтобы не останавливаться во время отключений, обучил работников. Именно на это денег у него и станет меньше.

А что будет с забронированными

Есть момент, о котором почти не говорят.

Для большинства забронированных работников критически важных предприятий требование к зарплате привязано к трем минимальным зарплатам. В 2026 году это 25 941 гривна. Если минималка станет 12 000, порог автоматически поднимется до 36 000 гривен.

Посчитаем, сколько это стоит предприятию. С зарплаты 25 941 гривна оно платит еще 22% ЕСВ, поэтому один такой работник обходится ему примерно в 31,6 тысячи гривен в месяц. С зарплаты 36 000 гривен это уже почти 44 тысячи.

То есть, чтобы сохранить бронь одному человеку, предприятие должно найти дополнительно более 12 тысяч гривен ежемесячно. А если сложить все налоги и взносы с такой зарплаты (18% НДФЛ, 5% военного сбора, 22% ЕСВ), государство получит с нее 16 200 гривен вместо нынешних 11,7 тысячи.

Теперь представьте производственное предприятие, где забронировано несколько десятков или несколько сотен человек. Это уже совсем другой разговор.

Кто это считал

У меня простые вопросы. У скольких малых предприятий сегодня есть такая дополнительная маржа? Кто это исследовал? И почему именно 12 тысяч, а не 15 или 22?

У меня экономическое образование, и я всегда умел считать деньги. Но кроме цифр я стараюсь видеть условия, в которых работает бизнес. А они очень непростые.

Многие предприятия уже сейчас не вытягивают существующую нагрузку. Особенно производство: из-за войны и нехватки заказов оно часто работает далеко не на полную мощность.

Добавьте сюда электроэнергию. Когда света нет, предприятие покупает или арендует генераторы, устанавливает аккумуляторные системы, заправляет все это топливом и обслуживает. Это тоже деньги, и государство компенсирует их далеко не всегда.

Минималка тянет за собой все зарплаты

Больнее всего это ударит по торговле, общественному питанию, производству, логистике, сфере услуг, ремонту, небольшим магазинам. Везде, где маржа и так минимальна.

И дело не только в тех, кто получает минималку. Если квалифицированный работник сегодня зарабатывает 12−13 тысяч, а минимальная зарплата становится 12 тысяч, работодатель вынужден повышать зарплату и ему. Потому что иначе опытный человек будет получать столько же, сколько новичок.

Поэтому речь не о плюс 38% к минималке. Речь о давлении на весь фонд оплаты труда.

Инициаторы должны ответить на один вопрос: где предприятию взять эти деньги?

Бюджетная сфера тоже заплатит

Есть еще государственный и коммунальный сектор, о котором в этой дискуссии забывают.

Во многих сферах оплата привязана к Единой тарифной сетке. Должностной оклад работника первого разряда сейчас составляет 3 819 гривен, именно этот показатель заложен в Бюджетной декларации на 2027 год. Если минималка вырастет до 12 000, разницу придется доплачивать: 8 181 гривну на каждого такого работника. Прежде всего это технический персонал бюджетных учреждений.

Похожая история с теми, кто работает неполное рабочее время. Скажем, учителю за несколько часов начислили 800 гривен, а ЕСВ в определенных законом случаях нужно уплатить не меньше, чем с минимальной зарплаты. Значит, снова доначисления.

Все это дополнительные расходы государственного и местных бюджетов. Вопрос тот же: откуда?

Где взять деньги, которых нет

Вариантов у предпринимателя немного, и все они давно известны:

поднять цены;

сократить людей;

урезать инвестиции;

уйти в тень;

закрыться.

Меня возмущает вот что. Государство постоянно говорит о детенизации экономики. И одновременно каждое решение, которое делает легальный труд дороже, подталкивает часть бизнеса искать способы выжить вне официальной экономики.

Это не означает, что зарплаты повышать не нужно. Нужно. Но стоит честно сказать, кто и за счет чего это оплатит.

Сначала условия, потом стандарты

Я абсолютно за повышение социальных стандартов. Но они должны расти вместе с возможностями экономики, а не только по административному решению.

Сначала нужно создать условия, при которых бизнес сможет платить больше:

уменьшить регуляторное давление;

перестать постоянно менять правила игры;

не создавать предпринимателям новых барьеров;

дать нормальный доступ к финансированию;

помочь с энергонезависимостью;

дать предприятиям возможность зарабатывать и инвестировать.

И уже после этого повышать стандарты. А у нас решили сначала взять с бизнеса еще.

Зарплату работникам платит не Кабмин и не Верховная Рада. Ее платит конкретный предприниматель из конкретного бизнеса. Нет бизнеса, нет и работника. Если завтра этот предприниматель не сможет содержать десять человек, красивые цифры в бюджете не спасут ни его дело, ни этих десятерых.

Простой эксперимент

Прежде чем резко увеличивать нагрузку, предлагаю простой эксперимент. Выйти из кабинетов, сесть за один стол с малым и средним бизнесом и спросить: «Вы это выдержите?»

Если ответ будет «нет», стоит пересмотреть сам подход.

Я знаю, что зарплаты украинцев должны расти. Но знаю и то, что бизнес работает в условиях войны, нехватки заказов, дефицита людей, проблем со светом и расходов, которые постоянно растут.

Поэтому я хочу услышать, откуда взялась цифра 12 тысяч. Каким был расчет? Сколько предприятий и бюджетных учреждений это выдержат? Что будет с занятостью, ценами, инвестициями, тенью?

Ответить на эти вопросы нужно до принятия решения, а не после.

Очень не хочется, чтобы очередное повышение социальных стандартов стало для части малого и среднего бизнеса последним толчком к закрытию.

Моего голоса за решение, последствия которого никто не просчитал, не будет.