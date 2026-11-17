Государственная регуляторная служба утвердила план комплексных мер государственного надзора на 2027 год. В него внесли 17 722 мероприятия, которые будут проводить 62 органа контроля. Первые проверки запланированы на январь, а больше всего их приходится на февраль и март.

ГРС утвердила план комплексных проверок на 2027 год: в него вошло 17 722 мероприятия. Фото: Pexels

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Соответствующий приказ от 12 ноября 2026 под № 164 подписал председатель ДРС Алексей Кучер. Документ принят во исполнение статьи 5 Закона «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» и требований к оформлению годовых и комплексных планов.

План прилагается к приказу только в электронном виде. Приказ будет размещен в интегрированной автоматизированной системе государственного надзора (контроля).

План опубликуют на сайте ДРС и на Едином государственном вебпортале открытых данных. Контроль за исполнением приказа глава службы оставил за собой.

Показатели плана также представлены в публикации «Лига: Закон». Издание пишет, что 82% мероприятий проведут ГСЧС, Госпродслужба и Госэкоинспекция. Основные темы проверок: пожаробезопасность, санитарные требования и окружающая среда.

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Больше всего проверок, по данным издания, запланировано на февраль и март. Только на первый квартал приходится более 6 тысяч мер. Большинство проверок продлится пять или десять дней.

Плотнее всего запланированные мероприятия охватывают агросектор и коммунальные предприятия. Отдельные хозяйства фигурируют в нем до 11 раз. Издание также пишет, что после утверждения плана отказаться от комплексного мероприятия уже нельзя.

В 2026 году в плане было 31 876 субъектов. Следует отметить, что на 2027-й документ почти вдвое меньше. Однако его характеризуют как более концентрированный, поскольку основной объем работы приходится на три ведомства.

Напомним

Совет вернул контроль над государственной помощью бизнеса: что изменится для предприятий. 11 ноября был принят в целом закон № 15437, возвращающий контроль за государственной помощью бизнеса. Теперь АМКУ снова будет оценивать, не создает ли бюджетная помощь отдельным предприятиям преимуществ над другими участниками рынка.

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