Украина рискует не выполнить европейские требования для присоединения к Единой зоне платежей в евро (SEPA), даже если Верховная Рада окончательно примет соответствующий закон. Причиной могут стать поправки, не соответствующие нормам ЕС. Об этом 17 ноября заявил министр финансов Сергей Марченко во время круглого стола «Следи за деньгами: когда украинцы получат финансовый безвиз?», пишет народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

Украина рискует не выполнить европейские требования для присоединения к Единой зоне платежей в евро (SEPA)

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Министр призвал депутатов тщательно проработать законопроект № 14327-д перед вторым чтением и согласовать спорные положения с европейскими партнерами.

Почему ЕС может не принять закон

По словам Марченко, главный риск состоит в том, что при подготовке ко второму чтению парламент может настолько изменить документ, что он перестанет отвечать европейским требованиям.

«Ошибки могут быть простыми. Если мы примем законопроект, который нам не засчитают», — предупредил глава Минфина.

Министр признал, что принять закон в целом будет непросто. В то же время, он призвал депутатов учитывать не только внутриполитические споры, но и экономические выгоды от присоединения к SEPA.

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Напомним, 10 ноября Верховная Рада поддержала законопроект № 14327-д в первом чтении. За него проголосовали 249 народных депутатов.

Документ предусматривает приведение украинского законодательства в сфере финансового мониторинга в соответствие с нормами ЕС и критериями Европейского платежного совета.

Из-за чего возникли споры

Наибольшее количество дискуссий вызывает создание единого реестра банковских счетов и сейфов и порядок доступа к нему государственных органов.

В редакции законопроекта, принятого в первом чтении, прямой доступ к реестру предусмотрен только для трех органов:

Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК);

Бюро экономической безопасности (БЭБ);

Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

В то же время, Европейская комиссия настаивает на полной имплементации требований директив ЕС, предусматривающих более широкий доступ уполномоченных государственных органов.

Как ранее объясняла Ольга Василевская-Смаглюк, депутаты опасаются чрезмерного расширения доступа стражей порядка к банковской информации.

Среди возможных компромиссов рассматривается модель, при которой отдельные правоохранительные органы будут получать информацию через прокуратуру.

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Еще одна проблема — отсрочка доступа к реестру фактически до вступления Украины в Евросоюз.

Действующая редакция законопроекта предусматривает открытие доступа уполномоченным органам не ранее чем за шесть месяцев до вступления в силу соглашения о вступлении Украины в ЕС.

Еврокомиссия ранее требовала пересмотреть такую отсрочку.

Смогут ли правоохранители видеть деньги украинцев

По информации Минфина, будущий реестр будет содержать базовые сведения о счетах: номер IBAN, имя владельца и название банка.

При этом в реестр не будут вносить информацию об остатках средств, движении денег по счетам или содержании банковских сейфов.

Следовательно, создание реестра не будет означать автоматическое открытие правоохранителям всей истории банковских операций граждан.

Законопроект также предусматривает повышение порога финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу по определенным законом признакам, с 400 тыс. грн до суммы, эквивалентной более 10 тыс. евро.

Сколько Украина может сэкономить благодаря SEPA

Присоединение к SEPA позволит украинцам и бизнесу осуществлять переводы в евро по общим европейским правилам.

По данным Минфина, сейчас международный перевод из Украины в ЕС может стоить от 0,7% до 1,5% от суммы платежа плюс фиксированная комиссия 15−25 евро.

В рамках SEPA во многих банках такие сделки стоят от нуля до одного евро.

По оценке Института экономических исследований и политических консультаций, которую приводит Минфин, экономия для украинских граждан и бизнеса может составить 70−100 млн евро ежегодно.

Больше преимущества ощутят украинцы за рубежом, фрилансеры, экспортеры и компании, работающие с европейскими партнерами.

В то же время, принятие закона еще не будет означать автоматическое присоединение Украины к SEPA. Предстоит пройти процедуры оценки и выполнить необходимые технические и регуляторные требования.

Почему важно принять закон до конца года

У Украины есть ограниченное время для завершения законодательных изменений.

По информации Минфина, Европейский платежный совет обновил критерии присоединения к SEPA. Заявки, поданные после ноября 2026 года, будут оцениваться по новым, более строгим требованиям ЕС.

Из-за возможной затяжки необходимых реформ присоединение Украины к европейской платежной системе может отсрочиться примерно до 2029 года.

Кроме того, реализация соответствующих законодательных изменений связана с обязательствами Украины перед международными финансовыми партнерами, в частности, в рамках Ukraine Facility, программ МВФ и Всемирного банка.

Ожидается, что Верховная Рада вернется к рассмотрению законопроекта № 14327 во втором чтении в декабре 2026 года.