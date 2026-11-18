Профильный комитет Верховной Рады не рассматривает возможности изменения мобилизационного возраста в Украине. Действующие возрастные границы остаются неизменными: мобилизации подлежат военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет. Об этом заявил народный депутат, член парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский в интервью РБК-Украина.

Федор Вениславский объяснил, есть ли перспективы пересмотра действующих возрастных ограничений и почему даже идея снизить мобилизационный возраст до 20 лет вряд ли найдет поддержку в парламенте. Фото: скриншот/RBCUkraine

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В Украине пока не рассматривается возможность снижения или повышения мобилизационного возраста. Никаких соответствующих законодательных инициатив в профильный комитет Верховной Рады не поступало. Действующие возрастные границы остаются прежними: мобилизации подлежат военнообязанные граждане от 25 до 60 лет.

Об этом заявил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью РБК-Украина.

«Пока никаких законодательных предложений или инициатив по увеличению или снижению мобилизационного возраста военнообязанных граждан Украины нет. Стандартный диапазон остается неизменным — 25−60 лет», — отметил депутат.

По его словам, профильный комитет не рассматривает даже самые идеи пересмотра возрастных ограничений. Вениславский также выразил сомнение, что парламент поддержал предложение снизить мобилизационный возраст до 20, 22 или 18 лет.

«Думаю, даже если бы появились инициативы снизить его с 25 до 20, 22 или 18 лет, шансов пройти через парламент у них не было бы», — пояснил народный депутат.

Он обратил внимание, что даже решения, направленные на поддержку военнослужащих, нередко сопровождаются сложными дискуссиями в парламенте. В качестве примера Вениславский привел обсуждение отсрочок от мобилизации для граждан, получающих образование.

По его словам, количество украинцев в возрасте от 25 до 60 лет, которые поступают в учебные заведения, по сравнению с довоенным периодом стремительно растет. Учеба остается законным основанием для получения отсрочки от призыва.

Кого мобилизуют после 50 лет

Вениславский отдельно прокомментировал мобилизацию граждан постарше. Он отметил, что людей от 50 до 60 лет уже привлекают в армию менее активно, чем раньше, поскольку не все они могут эффективно выполнять боевые задачи.

«Понятно, что граждане от 50 до 60 лет далеко не всегда способны эффективно выполнять задачи, связанные с боевой службой, поэтому их уже мобилизуют не так активно, как раньше», — сказал депутат.

Однако это не означает, что для этой возрастной категории действуют отдельные общие освобождения от мобилизации.

Вениславский напомнил, что законодательство предусматривает возможность призыва военнообязанных граждан в возрасте от 25 до 60 лет включительно.

«Поэтому надеяться, что в 50 или 55 лет гражданина Украины не мобилизуют, не стоит», — подчеркнул он.

По словам депутата, позиция Генерального штаба, Министерства обороны и главнокомандующего ВСУ состоит в том, чтобы привлекать к военной службе людей, способных выполнять соответствующие задачи. Однако это не означает, что представителей определенной возрастной группы вообще не мобилизовывать