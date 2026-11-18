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Обжаловать решение военно-врачебной комиссии (ВЛК) через суд следует прежде всего тогда, когда во время медицинского осмотра были нарушены установленные процедуры. К примеру, комиссия не рассмотрела медицинские выписки человека или не объяснила, на основании чего приняла решение.

Об этом в эксклюзивном комментарии «Телеграфу» рассказала военная адвокатка юридической компании «Приходько и партнеры» Елизавета Греческих.

По ее словам, важно правильно определить, что именно обжаловать. Суд не может взять на себя функции врачей и самостоятельно установить диагноз или категорию годности. Его задача состоит в проверке законности действий комиссии.

«Суд не ставит диагноз и не определяет категорию годности вместо комиссии. Он проверяет, соблюдена ли процедура, в том числе исследованы ли представленные медицинские документы», — пояснила адвокат.

Что нужно доказать в суде

При подготовке иска юрист советует сосредоточиться на обстоятельствах проведения медицинского осмотра и принятия постановления ВЛК.

В частности, основанием для обжалования может быть ситуация, когда комиссия не приняла во внимание предоставленные медицинские выписки или не обосновала свое заключение.

Успешное обжалование обычно завершается упразднением постановления ВЛК. После этого суд обязывает комиссию провести повторное медицинское освидетельствование.

«Типичный результат — отмена постановления и обязательства ВЛК провести повторный осмотр», — отметила Елизавета Греческих.

В случае отмены постановления ВЛК, комиссия должна провести повторное медицинское освидетельствование. Во время него врачи снова будут оценивать состояние здоровья человека и определять его пригодность к военной службе.

Так текст заканчивается конкретным объяснением, чего можно добиться через суд без искусственного результата.