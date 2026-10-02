Топ-5 новостей: бюджет недополучил 49,5 млрд грн, ЕС предоставил Украине €2,9 млрд, а неприоритетные расходы заморозили
Момофуку Андо: изобретатель лапши быстрого приготовления, который доказал — начать с начала можно и в 48 лет
Жизнь изобретателя лапши быстрого приготовления Момофуку Андо напоминает авантюрный роман. В нем есть финансовые взлеты и банкротство, тюрьма, десяток разных бизнесов и невероятная вера в свои идеи. Минфин рассказывает о легендарном японском предпринимателе, который неоднократно начинал все сначала.
Могут ли уволить за опоздание из-за воздушной тревоги: что говорит Верховный Суд
Как сообщает «Судебно-юридическая газета», во время войны работодатели неоднократно пытались увольнять работников, отсутствовавших на работе из-за воздушных тревог. Однако само по себе отсутствие в опасности не означает прогул. Решающими являются причины, продолжительность отсутствия и то, имел ли работник объективную возможность вернуться на работу.
Минус 50 млрд доходов и более 20% расходов на обслуживание долга: ситуация с бюджетом ухудшается
За январь-сентябрь 2026 г. общий фонд государственного бюджета недополучил 49,5 млрд грн доходов от плана. Около двух третей этой суммы, 32 млрд грн, не поступили именно в августе и сентябре. Основная причина — постоянные российские удары по бизнесу.
Такие оперативные данные приводит председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Подласа.
Украина получила €2,9 млрд от ЕС в рамках Ukraine Facility
Украина получила от Евросоюза 2,9 млрд евро по программе Ukraine Facility. Деньги поступили после того, как Украина выполнила 10 условий в сфере энергетики, банковской деятельности, аграрной политики, транспорта и других отраслях.
В Украине заморозили неприоритетные расходы: что известно
В Украине за последний месяц ограничили финансирование неприоритетных расходов бюджета. По словам исполнительного директора Центра экономической стратегии Глеба Вышлинского, прежде всего государство обеспечивает защищенные расходы — зарплаты бюджетников, пенсии, выплаты военнослужащим и расходы на оборону. Об этом он рассказал в эфире YouTube-проекта «Телевидение Торонто».
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