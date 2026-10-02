Топ-5 новостей: бюджет недополучил 49,5 млрд грн, ЕС предоставил Украине €2,9 млрд, а неприоритетные расходы заморозили

Жизнь изобретателя лапши быстрого приготовления Момофуку Андо напоминает авантюрный роман. В нем есть финансовые взлеты и банкротство, тюрьма, десяток разных бизнесов и невероятная вера в свои идеи. Минфин рассказывает о легендарном японском предпринимателе, который неоднократно начинал все сначала.

Как сообщает «Судебно-юридическая газета», во время войны работодатели неоднократно пытались увольнять работников, отсутствовавших на работе из-за воздушных тревог. Однако само по себе отсутствие в опасности не означает прогул. Решающими являются причины, продолжительность отсутствия и то, имел ли работник объективную возможность вернуться на работу.

За январь-сентябрь 2026 г. общий фонд государственного бюджета недополучил 49,5 млрд грн доходов от плана. Около двух третей этой суммы, 32 млрд грн, не поступили именно в августе и сентябре. Основная причина — постоянные российские удары по бизнесу.

Такие оперативные данные приводит председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Подласа.

Украина получила от Евросоюза 2,9 млрд евро по программе Ukraine Facility. Деньги поступили после того, как Украина выполнила 10 условий в сфере энергетики, банковской деятельности, аграрной политики, транспорта и других отраслях.

В Украине за последний месяц ограничили финансирование неприоритетных расходов бюджета. По словам исполнительного директора Центра экономической стратегии Глеба Вышлинского, прежде всего государство обеспечивает защищенные расходы — зарплаты бюджетников, пенсии, выплаты военнослужащим и расходы на оборону. Об этом он рассказал в эфире YouTube-проекта «Телевидение Торонто».