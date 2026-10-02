МВФ одобрил Сальвадору $138 млн при условии отказа от дальнейших покупок биткоина

Международный валютный фонд одобрил Сальвадору очередной транш примерно на $138 млн, в то же время сохранив требование не увеличивать государственные вложения в биткоин, сообщает Bloomberg. Решение было принято после завершения второго и третьего пересмотров программы финансирования на $1,4 млрд.

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Ранее правительство президента Найиба Букеле обязалось прекратить добровольное накопление биткоина в рамках договоренностей с МВФ. Фонд отметил, что Сальвадор не выполнил один из критериев программы, связанный с накоплением криптовалюты, однако предоставил исключение, учитывая принятые властями корректирующие меры и новые обязательства.

При этом МВФ не требует немедленно продать уже накопленные биткоины. Сальвадор продолжает владеть криптоактивами, уже находящимися на балансе государства. В то же время, новых покупок не планируется, за исключением документально подтвержденных пожертвований из негосударственных источников.



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Государство выходит из криптопроектов



Еще одним требованием фонда является дальнейшее сокращение участия государства в криптовалютном секторе. В частности, контрольный пакет и операционное управление государственным криптогаманцем Chivo уже передали частному оператору.

В то же время МВФ отметил, что экономика Сальвадора развивается лучше, чем ожидалось. В фонде это, в частности, связывают с улучшением ситуации с безопасностью и ростом доверия инвесторов.



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