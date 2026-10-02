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2 октября 2026, 16:50 Читати українською

ЕБРР видит для экономики Украины больше рисков, чем возможностей для роста

Европейский банк реконструкции и развития видит больше рисков для экономики Украины, чем возможностей по улучшению прогноза ее роста. Об этом заявила президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо в интервью «Интерфакс-Украина».

Европейский банк реконструкции и развития видит больше рисков для экономики Украины, чем возможностей по улучшению прогноза ее роста.
ЕБРР предупредил о риске дальнейшего замедления роста экономики Украины
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По ее словам, экономика Украины начала заметно замедляться с августа. Она увязывает это с усилением ударов по экономической инфраструктуре.

Как отметила Рено-Бассо, если раньше атаки были направлены на энергетику, то теперь они также затрагивают порты, логистику, склады и производственные мощности. Она также упомянула блокаду портов и Черного моря.

Президент ЕБРР отметила, что центральный банк рассматривает несколько сценариев развития экономики. В то же время в ЕБРР считают, что риск дальнейшего ухудшения показателей превосходит возможности для их улучшения.

Ранее ЕБРР уже снизил прогноз роста ВВП Украины на 2026 год до 1,5%, а на 2027 год — до 2,5%.

Министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко также допускает дальнейший пересмотр прогноза в сторону снижения. По его оценке, прогноз роста ВВП в 2027 году может снизиться на 0,3−0,5 процентного пункта — с 1,3% до 0,8−1%. В 2026 году он допускает снижение прогноза до 0,5% против нынешних 1,6%.

Свою оценку пересмотрел и Национальный банк Украины. Регулятор снизил прогноз роста реального ВВП в 2026 году до 1,1−1,2% против 1,8%, прогнозировавшихся в конце июля.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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