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2 октября 2026, 16:00 Читати українською

ЕС прибег к стратегическим запасам из-за дефицита дизельного топлива: что известно

Дефицит дизеля заставил ЕС прибегнуть к стратегическим запасам: страны блока обсуждают высвобождение 50 млн баррелей горючего. На фоне этих сообщений европейские фьючерсы на дизель подешевели примерно на 5%. Об этом пишут Business Insider и Reuters.

Дефицит дизеля заставил ЕС прибегнуть к стратегическим запасам: страны блока обсуждают высвобождение 50 млн баррелей горючего.
На фоне дефицита дизельного топлива ЕС обсуждает выделение 50 млн баррелей из стратегических запасов
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Представители стран ЕС в пятницу в Брюсселе обсудили предложение Франции дополнительно высвободить дизель из национальных стратегических запасов. По данным Reuters, страны блока рассматривают возможность выпустить на рынок 50 млн баррелей дизельного горючего.

Еще 50 млн баррелей сырой нефти могут высвободить страны-члены Международного энергетического агентства.

Оле Хансен, руководитель отдела сырьевой стратегии Saxo Bank, считает, что главной проблемой энергетического рынка сейчас является не столько доступность сырой нефти, сколько нехватка нефтепродуктов.

По его словам, поставки нефти с Ближнего Востока постепенно возобновляются, в то время как перерабатывающие мощности и производство нефтепродуктов в регионе и России сократились.

Что происходит с ценами

В пятницу американская нефть WTI подешевела на 3,8% — до $89,4 за баррель, а Brent — на 2,4%, до $99,8. Европейские фьючерсы на дизель, являющиеся ориентиром для цен на это топливо, упали примерно на 5% — до $1380,5 за тонну.

На рынок также влияют противоречивые сигналы по ситуации на Ближнем Востоке. По словам главного аналитика KCM Trade Тима Ватерера, положительные перспективы экспорта из Саудовской Аравии нивелируют сообщения о движении еще одного американского авианосца в Персидский залив и решение Китая ограничить экспорт нефтепродуктов.

Аналитики отмечают, что опасения по поводу доступности и транспортировки нефти и нефтепродуктов с Ближнего Востока продолжают давить на настроения рынка. По словам Приянки Сачдевы, руководителя отдела рыночных исследований Phillip Nova, инвесторы все больше учитывают риск длительных перебоев в цепях поставок.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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