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2 октября 2026, 17:09 Читати українською

От AI к поиску капитала: о чем говорили первые «Кофейные практики»

26−27 сентября во Львове состоялись первые «Кофейные практики «от !Fest Coffee Mission. Событие собрало около 100 представителей кофейной индустрии, а его программа стала срезом вопросов, которыми сегодня живет кофейный бизнес.

26−27 сентября во Львове состоялись первые «Кофейные практики «от !
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Капитал: сначала задача, затем инструмент

Развитие нуждается в капитале, и классическая схема «заработали — реинвестировали» не единственный вариант.

Гранты, кредиты, собственный или привлеченный капитал решают разные задачи. Поэтому сначала бизнесу следует определить, для чего нужны деньги: новая локация, оборудование, увеличение производства, запуск продукта или оборотный капитал.

Чем дороже становится следующий этап развития, тем важнее считать не только его стоимость, но и будущую отдачу.

AI переходит из трендов в ежедневную работу

Искусственный интеллект и автоматизация стали одной из сквозных тем «Кофейных практик». От создания рекламного видео до автоматизации ежедневных задач — AI постепенно становится обычным рабочим инструментом.

CRM, ERP, WMS, POS, системы учета и бизнес-аналитики тоже перестают быть инструментами исключительно крупных компаний.

Для малого бизнеса ценность технологий измеряется не их количеством, а подчас и ресурсами, которые они помогают экономить. Особенно когда один человек отвечает сразу за несколько процессов.

Масштабирование не всегда означает больше локаций

Бизнес ищет способы расти без пропорционального увеличения издержек — из-за более эффективного использования ресурсов, новых продуктов и каналов продаж.

Среди кофейных трендов — ready-to-drink напитки, концентраты и контрактное производство, позволяющее тестировать новые продукты без инвестиций в собственную производственную линию.

Масштабирование все чаще означает получать больше ресурсов, которые бизнес уже имеет.

Хороший продукт еще не гарантирует сильный бренд

Украинский specialty-рынок многое инвестировал в качество продукта. Но хорошего кофе становится больше, а значит только качеством все сложнее отличаться от конкурентов.

Поэтому PR, дизайн и коммьюнити становятся полноценными бизнес-инструментами. Их задача — не просто привлечь внимание, а дать покупателю причину вернуться.

Сильный бренд — это не только узнаваемость, но и повторный выбор потребителя.

26−27 сентября во Львове состоялись первые «Кофейные практики «от !Fest Coffee Mission.

Бизнес должен уметь меняться

Рост — это не только новые локации, продукты или оборудование. Это также способность вовремя изменить план, перестроить процессы или отказаться от более неработающего решения.

При этом растет роль образования. Кофейному предпринимателю недостаточно только продуктовой экспертизы — нужны знания в финансах, менеджменте, маркетинге, технологиях и работе с данными.

Кофейный бизнес выходит за пределы продукта

Около 100 участников два дня говорили о капитале, AI, автоматизации, команде, новых продуктах, бренде и масштабировании. Фокус кофейного рынка смещается с самого продукта к вопросам развития бизнеса.

Кофейная экспертиза остается основой, но теперь ее дополняют финансы, технологии, сильные процессы, команда и бренд.

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Источник: Минфин
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