Правительство перераспределяет более 50 млрд грн на октябрьские выплаты военнослужащим и их семьям. Средства будут направлены из резервного фонда сектора безопасности и обороны, чтобы обеспечить выплаты своевременно и в полном объеме. Об этом 2 октября сообщил премьер-министр Сергей Корецкий в Telegram.
Правительство направит более 50 млрд грн на выплаты военным и их семьям
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По его словам, это позволит произвести октябрьские выплаты вовремя и в полном объеме.
«Несмотря на значительный дефицит бюджета, оборона — безусловный приоритет. Обеспечиваем необходимый ресурс для своевременных и полных выплат нашим военным», — отметил глава правительства.
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В конце сентября премьер-министр сообщал, что из-за сложной ситуации с государственными финансами правительство определило приоритетные расходы. В первую очередь будут финансировать оборону, пенсии и социальные выплаты, а также зарплаты учителям, медикам и другим работникам бюджетной сферы.
В то же время расходы, не являющиеся первоочередными, откладываются. Это, в частности, новые строительные проекты, некритические реконструкции и капитальные ремонты, а также объекты благоустройства — парки, скверы, фонтаны и укладка брусчатки.
Источник: Минфин
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