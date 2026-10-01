Топ-5 новостей: со счетов украинцев будут списывать долги, дефицит платежного баланса достиг $9,66 млрд, евро падает

Что это значит? Украинские банки начнут списывать долги граждан в автоматическом режиме. Напомним: недавно был принят закон о цифровизации исполнительного производства, который предусматривает упрощенное взыскание долгов.

Пока Маск готовит секретный проект автономных фабрик Terafab и армию андроидов Optimus для освоения лунных лавовых трубок, Китай разворачивает прагматичную программу роботов-пауков, печатающих базы из реголита. Зачем человечеству тонны сверхдорогого гелия-3, как электромагнитные катапульты заменят ракеты и почему академическое сообщество считает прогнозы миллиардеров утопией — в нашем подробном разборе лунной гонки сверхдержав и мультимиллионеров.

За январь-август 2026 года платежный баланс Украины сформировался с дефицитом $9,66 млрд. По приведенным данным, это самый плохой результат для этого периода по меньшей мере с 2010 года. Особенно резкое ухудшение произошло в августе. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Норвегия открывает новые возможности для украинского бизнеса: в конце 2024 норвежский инвестиционный фонд Norfund получил мандат инвестировать в Украину. Речь уже о около $100 млн украинского инвестиционного портфеля.

Курс EUR/USD опустился ниже 1,13 до минимальных уровней с мая 2025 года. Сентябрьское падение евро стало самым значительным за последние 14 месяцев. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.