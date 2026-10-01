Топ-5 новостей: со счетов украинцев будут списывать долги, дефицит платежного баланса достиг $9,66 млрд, евро падает
С октября с банковских счетов украинцев будут списывать долги «автоматом»
Что это значит? Украинские банки начнут списывать долги граждан в автоматическом режиме. Напомним: недавно был принят закон о цифровизации исполнительного производства, который предусматривает упрощенное взыскание долгов.
Новая селенавтика: как Илон Маск и Китай строят лунную экономику, разрушая земные догмы
Пока Маск готовит секретный проект автономных фабрик Terafab и армию андроидов Optimus для освоения лунных лавовых трубок, Китай разворачивает прагматичную программу роботов-пауков, печатающих базы из реголита. Зачем человечеству тонны сверхдорогого гелия-3, как электромагнитные катапульты заменят ракеты и почему академическое сообщество считает прогнозы миллиардеров утопией — в нашем подробном разборе лунной гонки сверхдержав и мультимиллионеров.
Украина получила наибольший дефицит платежного баланса с 2010 года — $9,66 млрд
За январь-август 2026 года платежный баланс Украины сформировался с дефицитом $9,66 млрд. По приведенным данным, это самый плохой результат для этого периода по меньшей мере с 2010 года. Особенно резкое ухудшение произошло в августе. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.
Норвегия инвестирует в Украину $100 млн для украинского бизнеса, требования и возможности от Norfund (видео)
Норвегия открывает новые возможности для украинского бизнеса: в конце 2024 норвежский инвестиционный фонд Norfund получил мандат инвестировать в Украину. Речь уже о около $100 млн украинского инвестиционного портфеля.
Евро падает до минимумов с мая 2025 года: каким может быть курс доллара в Украине
Курс EUR/USD опустился ниже 1,13 до минимальных уровней с мая 2025 года. Сентябрьское падение евро стало самым значительным за последние 14 месяцев. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.
Комментарии