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1 октября 2026, 15:23 Читати українською

Украина уже потратила на госдолг более 640 млрд грн с начала года: сколько составляют внешние обязательства

Из этой суммы 391,2 млрд грн пришлось на погашение долга, еще 250,5 млрд грн — на его обслуживание. Такие данные приводит народный депутат Нина Южанина со ссылкой на Минфин.

Из этой суммы 391,2 млрд грн пришлось на погашение долга, еще 250,5 млрд грн — на его обслуживание.
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В то же время, общий государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 августа составил 9,603 трлн грн, или $215,55 млрд. С начала года он вырос на 560,2 млрд грн, хотя около 329 млрд грн этого прироста связано с курсовой переоценкой валютных обязательств.

Основная часть долга — внешняя

Наибольшая доля приходится на государственный внешний долг — 7,342 трлн грн, или 76,45% от общего объема. Еще 2,003 трлн грн составляет внутренний долг, а 257,8 млрд грн гарантирован государством.

Около 64,6% долгового портфеля составляют долгосрочные льготные ссуды от международных финансовых организаций и правительств других стран. Средневзвешенная ставка внешнего долга составляет 1,95%, а средний срок до погашения — 15,29 года.

Самым крупным кредитором Украины остается Европейский Союз. С учетом ссуды в рамках механизма ERA на ЕС приходится около 3,762 трлн грн, или $84,44 млрд — это примерно 39,2% государственного и гарантированного государством долга.


Читайте также: С октября с банковских счетов украинцев будут списывать долги «автоматом». Что это значит?

Отдельно в этой сумме около 931,1 млрд грн приходится на ссуду ERA. Ее погашение предполагается осуществлять не непосредственно из государственного бюджета, а за счет других источников, включая доходы от замороженных российских активов.

Таким образом, оценивать долговую нагрузку нужно не только по общей сумме обязательств. Важным показателем является то, сколько средств бюджет ежегодно направляет на погашение и обслуживание долга.


Как мы уже писали, налоговый долг компаний в Украине вырос в 2,5 раза с начала войны

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Lesya31
Lesya31
1 октября 2026, 17:02
#
Простими словами — 20 мільярдів доларів за рік віддаємо за кредит. І щороку цифра росте, за 26й рік на 5 відсотків збільшилась…
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