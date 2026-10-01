За месяц военный сбор принес государству 16,2 млрд грн

По оперативным данным Государственной казначейской службы Украины, за сентябрь 2026 года в специальный фонд государственного бюджета поступило 16,2 млрд гривен военного сбора. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

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Сколько поступило в бюджет

В общей сложности за июль-сентябрь 2026 года в специальный фонд государственного бюджета поступило 51 млрд гривен военного сбора.

Новый порядок зачисления средств в специальный фонд действует с 1 июля 2026 года. Согласно изменениям в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» поступления от уплаты военного сбора направляются исключительно на денежное довольствие военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Введенный в 2014 г. военный сбор в условиях полномасштабной войны остается важным инструментом мобилизации внутренних ресурсов государства.

В то же время, финансирование потребностей сектора безопасности и обороны обеспечивается также за счет других поступлений государственного бюджета, в частности, налога на прибыль, НДС, НДФЛ, акцизного налога, рентной платы, дивидендов от государственных предприятий, других налогов и сборов, а также средств от внутренних государственных заимствований (ОВГЗ).

Напомним

За I полугодие 2026 года в общий фонд госбюджета поступило почти 94,24 млрд грн военного сбора.