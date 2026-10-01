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1 октября 2026, 14:44 Читати українською

Минимальная зарплата может вырасти до 12 тысяч грн: что предлагает комитет Рады

В проекте госбюджета-2027 минимальная зарплата заложена на уровне 9546 грн., но социальный комитет Рады предлагает поднять ее до 12 тысяч грн. Прожиточный минимум также хотят увеличить — с 3559 до 8781 грн. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В проекте госбюджета-2027 минимальная зарплата заложена на уровне 9546 грн., но социальный комитет Рады предлагает поднять ее до 12 тысяч грн.
В проекте госбюджета на 2027 год предлагается повысить минимальную зарплату с 9546 до 12 тысяч гривен
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Какой прожиточный минимум предлагают

С 1 января 2027 года прожиточный минимум на одного человека предлагают установить на уровне 8781 грн в месяц.

Для сравнения, в проекте госбюджета-2027 заложены значительно более низкие суммы: 3559 грн на одного человека, 3124 грн для детей до 6 лет, 3895 грн для детей от 6 до 18 лет, 3691 грн для трудоспособных лиц и 2878 грн для лиц, потерявших трудоспособность.

Для сравнения, в проекте госбюджета-2027 заложены значительно более низкие суммы: 3559 грн на одного человека, 3124 грн для детей до 6 лет, 3895 грн для детей от 6 до 18 лет, 3691 грн для трудоспособных лиц и 2878 грн для потерявших труд.

Комитет отмечает, что законодательно установленный прожиточный минимум сейчас в 2,7−3,6 раза ниже фактического.

В комитете считают, что такой уровень не позволяет обеспечить нормальное функционирование организма человека, сохранение здоровья и удовлетворение основных социальных и культурных потребностей. По мнению комитета, это также усугубляет социальную пропасть, увеличивает количество крайних форм бедности и распространяет миграционные настроения среди населения.

Что предлагают с зарплатами

Минимальную зарплату комитет рекомендует установить с 1 января 2027 года на уровне 12 тысяч гривен в месяц. В проекте бюджета предусмотрено 9546 грн.

В то же время комитет предлагает запретить в 2027 году увеличивать зарплаты и денежное обеспечение для всех категорий работников учреждений, учреждений и организаций бюджетной сферы и государственных органов.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
Skeptik777
Skeptik777
1 октября 2026, 16:43
#
То ми тут воюватимемо за мінімалку? Пєчально…
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0
Lesya31
Lesya31
1 октября 2026, 16:54
#
І це в кращому випадку, якщо європа дасть нові кредити для оплати пенсій ((.
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0
niko 555
niko 555
1 октября 2026, 18:10
#
Вирішили трохи податки підняти
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