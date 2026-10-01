«Новая почта» возобновила работу своих сервисов. Компания сообщила, что снова принимает клиентов в отделениях и около почтоматов, и поблагодарила за поддержку.
«Новая почта» возобновила работу: компания обратилась к клиентам
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«Новая почта» возобновила работу сервисов. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.
В «Новой почте» поблагодарили клиентов за терпение и поддержку.
«До встречи в отделениях и у почтоматов», — говорится в сообщении компании.
Напомним: «Новая почта» подверглась DDoS-атакам
1 октября «Новая почта» сообщила о DDoS-атаке на свои ИТ-системы. Поэтому в работе отдельных сервисов компании могли возникать временные трудности.
В компании отметили, что ситуация находится под контролем, а ИТ-специалисты запустили резервные схемы работы и противодействуют атаке.
Новая почта не уточняла, какие именно сервисы могут работать с перебоями и когда ожидается полное завершение атаки.
Источник: Минфин
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