Приватизация ПриватБанка и других госбанков: кто может стать покупателем

В Украине приняли решение начать приватизацию отдельных госбанков — ПриватБанка, Укргазбанка и Сенс Банка. Потенциальными покупателями могут быть крупные международные банковские группы, однако круг таких инвесторов ограничен из-за войны, перестройки европейского банковского рынка и проблем с выходом отдельных банков из России. Об этом в подкасте «Что с экономикой?» рассказал инвестбанкир, соучредитель FinPoint Сергей Будкин.

«ПриватБанк» и другие государственные банки могут приобрести международные банковские группы

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Кто может купить украинские госбанки?

По словам Будкина, потенциальными покупателями украинских госбанков могут являться крупные международные банковские группы. Для участия в сделке любой покупатель должен пройти несколько согласований, поэтому потенциальные инвесторы будут тщательно отбираться.

По мнению инвестбанкира, пройти этот процесс могут группы, способные обосновать бизнес-смысл своего присутствия в Украине и имеют конкретный план развития.

В то же время, потенциальным покупателем не обязательно должен быть новый игрок на украинском рынке. По словам Будкина, речь идет также о возможности доинвестирования банка, уже работающего в Украине, но имеющего небольшой масштаб.

Почему потенциальных покупателей немного

Будкин отметил, что сейчас количество международных банковских групп, которые могут быть заинтересованы в существенных инвестициях в украинский банковский сектор, ограничено.

Одной из причин он называет перестройку европейского банковского рынка. Банковские группы усиливают свои позиции на основных для себя рынках и вместе с тем выходят из стран, где не видят долгосрочного стратегического смысла в присутствии.

По словам Будкина, эта тенденция влияет и на потенциальный интерес к украинским банкам. В то же время, отдельные банковские группы могут рассматривать Украину как часть своего стратегического рынка в Центральной и Восточной Европе.

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Российский фактор может сузить круг инвесторов

Отдельной неувязкой Будкин именует присутствие части интернациональных банковских групп в России.

По его словам, почти все европейские банковские группы, имевшие бизнес в России в начале полномасштабной войны, хотят выйти из этого рынка. Однако часть из них до сих пор не может завершить выход из-за ограничений с российской стороны.

«Это очень политический, очень сенситивный вопрос», — сказал Будкин.

По его мнению, без решения проблемы с выходом иностранных банков из России количество групп, которые теоретически смогут пройти необходимые согласования для участия в покупке украинских банков, может остаться небольшим.

Это в свою очередь может ограничить конкуренцию между потенциальными покупателями и повлиять на цену, которую государство сможет получить во время приватизации.

Для Сбербанка рассматривают выход на публичный рынок

Отдельно в разговоре речь шла о Сбербанке. Будкин отметил, что потенциально может обсуждаться его выход на публичный рынок — при сохранении контроля государства.

В то же время он подчеркнул, что это очень долгосрочная перспектива. По его словам, такой шаг возможен лишь через несколько лет и точно не вопрос ближайшего времени.

Доля государства в банковском секторе превышает половину

По словам Будкина, к концу 2025 года доля государства в активах банковской системы Украины составила 52% — это, по его оценке, самый большой показатель в Европе.

Он отметил, что в условиях войны значительное присутствие государства в банковской системе имеет свое обоснование, в частности, из-за необходимости выполнения государственных задач и финансирования оборонного сектора.

В то же время, в обычных условиях, по мнению инвестбанкира, большая часть государства может замедлять развитие банковской системы, поскольку частные банки обычно имеют большую гибкость в поиске возможностей для кредитования и инвестиций.

Что может повлиять на цену госбанков

На оценку банков в ходе предстоящей приватизации могут повлиять правила распределения прибыли. Будкин обратил внимание на разницу между государственными и частными банками.

По его словам, с 2022 года частные банки и банки с иностранным капиталом не вправе распределять дивиденды, тогда как государственные банки могут выплачивать их государству.

В качестве примера он привел ПриватБанк, по итогам предыдущего года уплативший государству 70% прибыли дивидендами.

В то же время, из пяти государственных банков дивиденды по итогам 2025 года, по словам Будкина, платили только ПриватБанк и Сбербанк. Укрэксимбанк, Сенс Банк и Укргазбанк направляли прибыль на рекапитализацию.

По мнению Будкина, если такие правила сохранятся, это может снизить оценку банков при приватизации. Потенциальный покупатель будет учитывать, что после приобретения нет возможности свободно распределять прибыль.

Как будут определять стоимость банков

При оценке банка, по словам Будкина, важны его доходность и качество активов.

Особое внимание следует уделять кредитам оборонных предприятий. Инвестбанкир отметил, что потенциальному покупателю нельзя раскрывать чувствительную информацию о таком кредитовании. Поэтому перед продажей соответствующие риски нужно будет реструктуризировать или вывести из баланса банка.

Еще одним важным показателем Будкин назвал соотношение цены к капиталу. Для прибыльного банка в стране без войны он назвал ориентир примерно 1,5−1,7 капитала.

В то же время, конкретная оценка может быть как ниже, так и значительно выше в зависимости от качества активов и других характеристик банка.

Почему невозможно угадать самый лучший момент для продажи

Будкин подчеркнул, что определить идеальный момент для приватизации банка практически невозможно.

По его словам, процесс продаж может длиться семь-восемь месяцев от начала подготовки к подписанию соглашения, а после этого еще нужно время до фактического перехода права собственности. За этот период ситуация на рынке и Украине может существенно измениться.

Поэтому, по мнению инвестбанкира, если государство уже начинает процесс приватизации, важно быть последовательным и довести его до завершения, а не пытаться спрогнозировать все предстоящие изменения на рынке.