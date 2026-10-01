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1 октября 2026, 16:04 Читати українською

НБУ обнародовал настроения бизнеса: торговля и услуги ожидают дальнейшего спада

По данным НБУ, Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) составил 48,2 пункта против 48,3 в августе и 50,4 в сентябре 2025 года. Значение ниже 50 пунктов свидетельствует о преобладании отрицательных оценок.

По данным НБУ, Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) составил 48,2 пункта против 48,3 в августе и 50,4 в сентябре 2025 года.
НБУ обнародовал настроения бизнеса
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Негатив доминирует на рынках


На настроения бизнеса влияли ухудшение ситуации безопасности, повреждение логистической, производственной и складской инфраструктуры, подорожание горючего, дефицит работников и ограниченное внутреннее предложение. В то же время, ситуация частично поддерживала стабильное энергоснабжение, высокий урожай и появление новых логистических маршрутов.

Лучше всего оценивали свою деятельность предприятия промышленности — их индекс вырос до 51,0 пункта с 47,3 в августе. Компании ожидали увеличения производства и новых заказов, в том числе экспортных.

В строительстве индекс снизился до 48,8 пункта против 50,7 в августе. Бизнес ожидал дальнейшего роста объемов строительства и новых заказов, но более медленными темпами.


Военные потери ухудшают настроения


Наиболее пессимистическими были торговые предприятия — их индекс опустился до 45,9 пункта из 47,5 в августе. Компании прогнозировали сокращение товарооборота, закупок и торговой маржи из-за проблем с логистикой и разрушения складов.

В сфере услуг индекс составил 47,3 против 49,5 в августе. Предприятия ожидали уменьшения новых заказов и объемов предоставленных услуг.

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Большинство опрошенных компаний также прогнозировали ускорение роста закупочных и цен на собственные товары и услуги. На рынке труда настроения оставались неоднозначными: только строительные компании ожидали увеличения количества работников, в то время как другие секторы прогнозировали сокращение персонала.

Опрос НБУ проводился 3−22 сентября среди 588 предприятий.

Как мы писали, настроения украинского бизнеса ухудшились: ИОДА в августе упал до 48,3

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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