Более 60 тысяч украинцев ждут финансирования жилья: где государство будет брать средства

Более 60 тысяч жилищных сертификатов в Украине нуждаются в финансировании, поэтому государство ищет дополнительные средства для продления жилищных программ. В частности, окончательного одобрения Всемирного банка ожидают €112,5 млн для выплат по программе «еВосстановление». Об этом идет речь в сообщении Министерства по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Более 60 тысяч жилищных сертификатов нуждаются в финансировании: Украина ищет дополнительные средства, в частности 112,5 млн евро для программы «е-Восстановление»

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Потребность в дополнительном финансировании обсудили во время встречи команды Минрегиона с более чем 40 представителями посольств, международных организаций и финансовых учреждений. Партнерам предоставили данные о потребностях жилищных программ и возможностях их расширения.

«Для нас важно построить стабильную систему финансирования жилищной помощи. Это позволит сохранять непрерывность программ, скорее восстанавливать поврежденное жилье и увеличивать количество людей, которые могут получить новое жилье вместо разрушенного», — отметил министр Виталий Безгин.

€112,5 млн ожидают одобрения Всемирного банка

Дополнительные €112,5 млн в рамках гарантийного механизма ЕС/UIF планируют направить на выплаты за ремонт поврежденных домов и квартир в рамках программы «Восстановление». Сейчас финансирование ожидает окончательного одобрения Всемирного банка.

Более 60 тысяч сертификатов нуждаются в средствах

По проекту HOME, реализуемому при поддержке Банка развития Совета Европы, €100 млн позволят уже в этом году профинансировать около 3 600 жилищных сертификатов.

В то же время в финансировании нуждаются более 60 тысяч сертификатов. Для расширения программы Минрегион намерен привлекать дополнительные ресурсы.

В финансировании нуждаются и жилые ваучеры для ВПО

Отдельно речь идет о жилищной помощи для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий.

Ожидается, что €80 млн до конца 2026 позволят профинансировать более 2 тысяч жилых ваучеров. В то же время в средствах нуждаются около 36 804 ваучеров по заявкам, уже одобренным местными комиссиями.

На первом этапе программа охватывает ВПЛ, покинувших жилье на временно оккупированных территориях и имеющих статус участника боевых действий или лиц с инвалидностью в результате войны.

Для расширения жилищной поддержки ВПЛ Минрегион рассчитывает на дополнительные ресурсы и дальнейшую поддержку международных партнеров.