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1 октября 2026, 15:00 Читати українською

Google представила Gemini 4 Argon: на что способна новая модель ИИ

Google представила Gemini 4 Argon, которая может сама находить критические уязвимости в программном обеспечении, проверять их и исправлять. На данный момент новую ИИ-модель открыли только для ограниченного круга партнеров компании в сфере кибербезопасности. Об этом пишет TechCrunch.

Google представила Gemini 4 Argon, которая может сама находить критические уязвимости в программном обеспечении, проверять их и исправлять.
Google представила Gemini 4 Argon
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Google создала Gemini 4 Argon не только для программирования. Модель также может работать с исследованиями и текстами, но главный акцент компания сделала на кибербезопасности. Ее специально обучали для защитных киберопераций.

По данным TechCrunch, пока Argon доступна только ограниченному кругу киберпартнеров Google в рамках программы Fairwind.

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Одна из главных возможностей модели — работа с уязвимостями. В Google говорят, что Argon может найти критическую проблему в программном обеспечении, проверить ее и исправить.

«Argon способна автономно находить, проверять и исправлять критические уязвимости программного обеспечения», — заявили в компании.

Впрочем, возможности модели не ограничиваются кибербезопасностью. Сотрудники Google уже используют ее в ежедневной работе, в частности, для написания кода и миграции кодовых баз.

Argon также умеет работать с визуальной информацией. К примеру, модель может анализировать длинные видео и графики.

Google также заявила, что Gemini 4 Argon показала лучшие результаты, чем GPT-6 Astra от OpenAI и модели Fable и Opus от Anthropic, в ряде тестов для ИИ-моделей. Для сравнения компания ссылается на данные стартапа Vals, развивающего собственный индекс ИИ-моделей.

В Google описывают Argon как модель для сложных задач, требующих длительного размышления и работы в несколько этапов. Пока доступ к ней имеют только партнеры компании в сфере кибербезопасности.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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