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29 сентября 2026, 15:12 Читати українською

Гетманцев: объем теневой экономики составляет около 1 трлн грн

Бюджет мог бы получить в 2026 году больше триллиона гривен из-за детенизации бизнеса в Украине, а в следующем году — еще больше. В то же время сейчас поступления меньше миллиарда долларов по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил глава налогового комитета Даниил Гетманцев во время «Форума экономической устойчивости», которую провел Forbes Ukraine 23 сентября.

Бюджет мог бы получить в 2026 году больше триллиона гривен из-за детенизации бизнеса в Украине, а в следующем году — еще больше.
Даниил Гетманцев

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Как бороться с детинизацией

По словам депутата, для улучшения детенизации бизнеса в Украине нужно от трех до четырех лет. «Сделать это через год невозможно», — сказал Гетманцев.

Глава налогового комитета отметил, что бюджетные поступления средств, полученных от реализации мер детенизации, увеличивались в 2023 и 2024 годах на $1,5 млрд и $2,5 млрд соответственно по сравнению с предыдущими годами.

В 2026 году ожидается уменьшение поступлений в бюджет на миллиард долларов, заявил Гетманцев.

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Напомним

Как пишет Forbes, тенденцию к уменьшению неформальной торговли в Украине фиксировал глава Гостаможслужбы Орест Мандзий. По его словам, в 2021 году ее объем оценивался примерно в $2,1 млрд, тогда как в 2025 году этот показатель сократился до около $900 млн. По оценкам Гостаможслужбы, детенизация этого сегмента могла бы принести бюджету около 10,7−10,8 млрд грн дополнительных доходов.

По итогам первого полугодия 2026 года специалисты БЭБ оценили экономический эффект от работы БЭБ в 19,5 млрд. грн. Большую часть — 13,8 млрд грн — составляет детенизация рынков.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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