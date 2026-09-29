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29 сентября 2026, 18:00 Читати українською

Дизель в Европе значительно дороже, чем в Азии: что происходит на мировом рынке

Азия может лучше справиться с возможным дефицитом дизеля, чем Европа. Азиатские нефтепереработчики уже обеспечили значительную часть потребностей в сырье на ближайшие месяцы, в то время как разница между ценами на дизель в Северо-Западной Европе и Сингапуре в сентябре выросла до $174 за тонну против $27 в мае.

Азия может лучше справиться с возможным дефицитом дизеля, чем Европа.
Автозаправочная станция

Об этом 29 сентября пишет Bloomberg.

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Азия имеет больше возможностей испытать возможный дефицит дизеля, чем Европа. Местные нефтеперерабатывающие заводы уже обеспечили значительную часть потребностей в сырье на ближайшие месяцы, поэтому могут продолжать производство даже при перебоях со снабжением.

В то же время, мировой рынок дизеля остается напряженным. Bloomberg связывает это с семью месяцами войны на Ближнем Востоке и продолжительным запретом России на отгрузку горючего после атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы.

Дизель в Европе дорожает

Цены на дизель с доставкой в Северо-Западную Европу все больше превышают цены в Сингапуре — одном из главных центров переработки и торговли в Азии.

Согласно анализу Bloomberg на основе данных General Index, в сентябре разница между ценами в этих регионах в среднем составляла около $174 за тонну. В мае она была значительно меньше — $27 за тонну. В расчетах учтена стоимость перевозки горючего.

Дизель широко используется в грузовом транспорте, сельскохозяйственной технике и промышленности, поэтому перебои с его снабжением могут влиять на различные сферы экономики.

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Азия может помочь Европе

У азиатских нефтепереработчиков достаточно сырья, чтобы продолжать производство даже при перебоях с перевозками через Персидский залив.

Индия заявила, что планирует и дальше выполнять зарубежные контракты на поставку дизеля. Китай, который является крупным экспортером горючего, ослабил ограничения на поставки, введенные ранее во время конфликта. Экспорт дизеля из Японии также может возрасти.

«Учитывая текущие темпы работы НПЗ и доступность нефти, значительных проблем со снабжением дизеля в Азии нет», — сказала старшая аналитика нефтяного рынка Sparta Commodities SA Джун Го.

По ее словам, Азия может поддержать Европу дополнительными поставками дизеля, если администрация президента США Дональда Трампа действительно запретит экспорт горючего.

США могут усилить давление на рынок

Еще одним фактором для мирового рынка может стать возможное ограничение экспорта дизеля из США. Трамп рассматривал такой запрет на фоне рекордных цен на горючее в стране.

Аналитики предупреждали, что ограничение американского экспорта может привести к дальнейшему росту цен на дизель за пределами США, особенно в Европе.

Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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