После налогов украинцы в среднем получают зарплату около $550 в месяц

Средняя брутто-зарплата в Украине в августе 2026 составила 31 892 грн. После уплаты налогов работник в среднем получает около 24 557 грн «на руки» или примерно $550 в эквиваленте. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

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Годовые темпы роста средней заработной платы опережают официальную инфляцию примерно на 15%. Это второй по величине прирост реальной зарплаты в текущем году после июня, когда показатель составил 18,2%.

Где платят больше всего

Самая высокая средняя зарплата остается в Киеве — 48 705 грн брутто.

Самый низкий показатель зафиксирован в Кировоградской области — 22 869 грн.

На втором месте среди регионов по уровню зарплат — Луганская область с 33 981 грн.

Какие отрасли лидируют

Самые высокие средние зарплаты в августе были в сфере ИТ и телекоммуникаций — 79 170 грн.

Самые низкие — в образовании, 19 109 грн.

Таким образом, разрыв между наиболее и менее оплачиваемыми видами деятельности остается очень значительным, а Киев продолжает заметно опережать другие регионы по уровню оплаты труда.

Рост зарплат в Украине может замедлиться: прогноз на осень

В августе средняя зарплата в Украине снизилась на 1,1% по сравнению с июлем. Для последнего месяца лета сезонное сокращение зарплат типично из-за отпусков, однако на этот раз падение оказалось наименьшим для августа с 2006 года.

Исторически в августе номинальные зарплаты снижались примерно на 3%.

Почему падение оказалось небольшим

Одной из причин стала низкая сравнительная база: в июле зарплаты уже сократились на 1,6%.

Кроме того, на динамику могли повлиять нетипичное распределение выплат между секторами экономики, отпускные и выплаты работникам во время увольнения. Поэтому показатель средней зарплаты в ближайшие месяцы может демонстрировать существенные колебания.

Что будет поддерживать зарплаты

В сентябре одним из положительных факторов стало повышение зарплат педагогам.

Кроме того, на рынке сохраняется дефицит работников, из-за чего часть компаний вынуждена конкурировать за кадры более высокими зарплатами.

Что может сдерживать рост

В то же время, все сильнее действуют факторы, которые могут притормозить зарплатную динамику.

Речь идет, в частности, о повреждении и остановке предприятий, сокращении персонала и приостановке повышения зарплат частью бизнеса.

Дополнительным фактором называется ограничение финансирования по некритическим государственным расходам, что также может сдерживать рост доходов в бюджетозависимых секторах.

На статистику могут заметно влиять и выплаты во время простоев или увольнений. В случае простоя предприятия по договоренности с работниками могут определенное время выплачивать часть оклада, тогда как во время увольнений отдельные работодатели осуществляют значительные единовременные выплаты. Поэтому месячная динамика средней зарплаты может быть неравномерной.

Какой может быть зарплата осенью

По приведенному прогнозу, в октябре средняя зарплата может составить около 32 тыс. грн, а реальный ее рост — около 8% годом к году.

К концу 2026 года прогноз предусматривает среднюю зарплату около 36,5 тыс. грн.

В то же время, прогноз остается осторожным: дефицит кадров поддерживает зарплаты, но более слабая экономическая активность, сокращение персонала и проблемы бизнеса могут существенно ограничить дальнейший рост.