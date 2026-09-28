Топ-5 новостей за понедельник: $175 млрд на войну, задержка внешних заимствований и доначисления не доходят до бюджета

Потребности Украины в ведении войны в 2027 году оценивают в $175 млрд. Об этом, как сообщает Новости.LIVE, заявил первый заместитель министра финансов Роман Ермоличев, ссылаясь на оценку Министерства обороны.

Несмотря на задержку с внешним финансированием, Министерство финансов Украины не планирует существенно наращивать заимствования через ОВГЗ. Увеличение объемов привлечения может потребовать повышения ставок, что, в свою очередь, увеличит стоимость обслуживания долга.

По результатам налоговых проверок доначислили 5,2 млрд грн, но в бюджет фактически поступило только 222,1 млн грн — 4,3% от этой суммы. Такие данные 28 сентября привела глава Счетной палаты Ольга Песчанская.

Украина заняла седьмое место среди 117 стран в рейтинге использования криптовалюта за 2026 год, поднявшись на одну позицию по сравнению с прошлогодним результатом. Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев со ссылкой на исследование Chainalysis .

Украина должна получить еще 7 млрд евро до конца года по программе Ukraine Facility. Об этом сообщил министр экономики Александр Кравченко в интервью Forbes Ukraine .