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28 сентября 2026, 20:21 Читати українською

Топ-5 новостей за понедельник: $175 млрд на войну, задержка внешних заимствований и доначисления не доходят до бюджета

Украине нужно $175 млрд на войну в 2027 году: часть ресурса может быть предоставлена оружием

Потребности Украины в ведении войны в 2027 году оценивают в $175 млрд. Об этом, как сообщает Новости.LIVE, заявил первый заместитель министра финансов Роман Ермоличев, ссылаясь на оценку Министерства обороны.

Внешнее финансирование задерживается: Минфин не планирует резко увеличивать заимствования из-за ОВГЗ

Несмотря на задержку с внешним финансированием, Министерство финансов Украины не планирует существенно наращивать заимствования через ОВГЗ. Увеличение объемов привлечения может потребовать повышения ставок, что, в свою очередь, увеличит стоимость обслуживания долга.

Миллиарды доначислений, но в бюджет поступает гораздо меньше: что обнаружила Счетная палата

По результатам налоговых проверок доначислили 5,2 млрд грн, но в бюджет фактически поступило только 222,1 млн грн — 4,3% от этой суммы. Такие данные 28 сентября привела глава Счетной палаты Ольга Песчанская.

Украина поднялась на 7 место в мире по использованию криптовалют: рейтинг Chainalysis

Украина заняла седьмое место среди 117 стран в рейтинге использования криптовалюта за 2026 год, поднявшись на одну позицию по сравнению с прошлогодним результатом. Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев со ссылкой на исследование Chainalysis .

Ukraine Facility: Украина рассчитывает еще на €7 млрд в этом году

Украина должна получить еще 7 млрд евро до конца года по программе Ukraine Facility. Об этом сообщил министр экономики Александр Кравченко в интервью Forbes Ukraine .

Источник: Минфин
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