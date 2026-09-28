Государственная миграционная служба и отделы Паспортного сервиса ГП «Документ» временно ограничат прием граждан 28−30 сентября. В ДМС это связывают с технической неисправностью оборудования оператора связи, а в «Паспортном сервисе» с проведением регламентных технических работ.
Оформление паспортов приостановят 28-30 сентября: что изменится для граждан
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Что изменится в работе ДМС
В Государственной миграционной службе сообщили о временном ограничении доступа к некоторым информационно-телекоммуникационным системам из-за технической неисправности оборудования оператора, обеспечивающего функционирование каналов связи.
Поэтому с 28 по 30 сентября не будут предоставляться услуги по оформлению паспортных документов.
В период восстановительных работ оператора также приостановлена работа официального вебсайта ДМС.
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Как будет работать «Паспортный сервис»
В ГП «Документ» сообщили, что 28, 29 и 30 сентября отделы Паспортного сервиса не будут принимать граждан через регламентные технические работы.
В то же время, выдача готовых документов продолжится по графику работы.
«Выдача готовых документов будет производиться в соответствии с графиком работы», — отметили в ГП «Документ».
Что будет с электронной очередью
Записи в электронную очередь остаются действительными. Прием перенесут на другое удобное для посетителя время.
«Все записи в электронную очередь остаются действительными», — сообщили в ГП «Документ».
Там также отметили, что специалисты свяжутся с гражданами для определения другой даты и времени приема.
Напомним, что в 2026 году за просроченный паспорт в Украине можно получить предупреждение или штраф до 51 гривны, если нарушение повторное. В то же время недействительный документ может повлечь за собой проблемы с банковскими услугами, оформлением документов, трудоустройством и пересечением границы.
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