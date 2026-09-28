Оформление паспортов приостановят 28-30 сентября: что изменится для граждан

Государственная миграционная служба и отделы Паспортного сервиса ГП « Документ » временно ограничат прием граждан 28−30 сентября. В ДМС это связывают с технической неисправностью оборудования оператора связи, а в « Паспортном сервисе» с проведением регламентных технических работ.

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Что изменится в работе ДМС

В Государственной миграционной службе сообщили о временном ограничении доступа к некоторым информационно-телекоммуникационным системам из-за технической неисправности оборудования оператора, обеспечивающего функционирование каналов связи.

Поэтому с 28 по 30 сентября не будут предоставляться услуги по оформлению паспортных документов.

В период восстановительных работ оператора также приостановлена работа официального вебсайта ДМС.

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Как будет работать «Паспортный сервис»

В ГП «Документ» сообщили, что 28, 29 и 30 сентября отделы Паспортного сервиса не будут принимать граждан через регламентные технические работы.

В то же время, выдача готовых документов продолжится по графику работы.

«Выдача готовых документов будет производиться в соответствии с графиком работы», — отметили в ГП «Документ».

Что будет с электронной очередью

Записи в электронную очередь остаются действительными. Прием перенесут на другое удобное для посетителя время.

«Все записи в электронную очередь остаются действительными», — сообщили в ГП «Документ».

Там также отметили, что специалисты свяжутся с гражданами для определения другой даты и времени приема.

Напомним, что в 2026 году за просроченный паспорт в Украине можно получить предупреждение или штраф до 51 гривны, если нарушение повторное. В то же время недействительный документ может повлечь за собой проблемы с банковскими услугами, оформлением документов, трудоустройством и пересечением границы.