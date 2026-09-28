Германия заняла последнее место в мировом рейтинге налоговых условий

Германия заняла последнее место среди 48 стран и юрисдикций в рейтинге налоговых условий для людей, часто меняющих страну проживания. В то же время Мальта и Кипр вошли в первую десятку. Исследователи оценивали не только налоговую нагрузку, но и правила налогообложения иностранных доходов и условия для инвестиционной миграции. Об этом пишет AUSNEWS.

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Как оценивали страны

Германия набрала 28,7 балла из 100. Рейтинг Global Citizen Solutions оценивает налоговые условия для людей, переезжающих за границу и стремящихся легально оптимизировать налоговую нагрузку.

Рейтинг сформирован на основе 11 показателей, объединенных в три категории: налоговая нагрузка, налоговая структура и инвестиционная миграция. Последняя, в частности, учитывает возможности получения вида на жительство или гражданства.

Почему Германия оказалась в конце

Меньше всего баллов Германия получила за налоговую структуру — 17 из 100. Этот показатель учитывает, в частности, правила налогообложения доходов, полученных за границей, а также доходов людей, покидающих страну.

Авторы исследования связывают низкий результат Германии с налогообложением мирового дохода, налогом на наследство и налогом при выезде.

В то же время, по налоговой нагрузке Германия получила 40 баллов. В этот показатель входят, в частности, налог на доходы физических лиц, налогообложение прироста капитала, потенциальный налог на богатство и налог на наследство.

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Мальта и Кипр — в первой десятке

Среди европейских стран самые высокие позиции в рейтинге заняли Мальта и Кипр. Они заняли соответственно шестое и десятое места в мире, набрав 74,4 и 73,4 балла. Обе страны получили по 82 балла по налоговой нагрузке и по 63 балла по налоговой структуре.

По данным Global Citizen Solutions, высокие позиции Мальты и Кипра в значительной степени связаны со специальными льготными режимами для людей, переезжающих в эти страны. В частности, речь идет об особенностях налогообложения доходов, полученных за границей, а не только о низких номинальных ставках налогов.

Среди других европейских стран Дания набрала 30,4 балла, Испания — 36,9, Франция — 37,7, а Норвегия — 38,4.

Кто возглавил мировой рейтинг

Мировой рейтинг возглавили Объединенные Арабские Эмираты с 82,7 балла. В первую пятерку также вошли Антигуа и Барбуда — 82,2 балла, Парагвай — 77,2, Гонконг — 76,9 и Багамы — 76,2.

Исследователи также сравнили результаты налогового рейтинга с показателями качества жизни. В отчете отмечается, что страны с высокими показателями качества жизни часто имеют более низкие позиции по налоговой оптимизации.

Германия заняла третье место по качеству жизни и 48-е по налоговой оптимизации. В Швеции эти показатели составляют второе и 32 место соответственно, а в Дании — четвертое и 47 место.

В исследовании также назвали семь стран, вошедших в верхнюю половину налогового рейтинга и одновременно в топ-50 по качеству жизни. Это Мальта, Кипр, Португалия, Швейцария, Уругвай, Коста-Рика и Маврикий.