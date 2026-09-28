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28 сентября 2026, 18:00 Читати українською

Туристический сбор в Украине вырос на 23%: сколько получили местные бюджеты

В январе-августе 2026 года поступления от туристического сбора в местные бюджеты выросли на 23% по сравнению с прошлым годом. Больше всего средств получил Киев, за ним — Львовская и Ивано-Франковская области. Об этом сообщила Государственная налоговая служба.

В январе-августе 2026 года поступления от туристического сбора в местные бюджеты выросли на 23% по сравнению с прошлым годом.
Налоговые поступления в бюджеты

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За восемь месяцев 2026 года местные бюджеты получили 269,9 млн. грн. туристического сбора. Это на 50,4 млн грн больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда поступления составили 219,5 млн грн.

Больше всего туристического сбора поступило в бюджет Киева — 53,8 млн грн. Львовская область получила 52,5 млн грн, Ивано-Франковская — 38,2 млн грн, Закарпатская — 27,5 млн грн.

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В ГНС отметили, что рост поступлений связан также с работой налоговой службы и территориальных общин над усовершенствованием администрирования туристического сбора.

«Свою эффективность продемонстрировал пилотный проект по усовершенствованию администрирования туристического сбора в четырех общинах Хмельницкой и Черновицкой областей, который ввела ГНС в апреле этого года. Задекларированные суммы туристического сбора в общинах-участниках выросли на 60%», — говорится в сообщении.

Также ГНС запустила аналитический дашборд, с помощью которого можно отслеживать поступление туристического сбора в Украине, отдельных областях и общинах, а также по типам плательщиков и экономической деятельности.

Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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