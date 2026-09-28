Nvidia установила рекорд США по объему выкупа собственных акций

Nvidia объявила о выкупе собственных акций на $150 млрд — это самая большая подобная программа в истории США. Совет директоров компании одобрил решение на фоне уверенности в долгосрочных перспективах искусственного интеллекта.

Об этом пишет Forbes.

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Nvidia установила рекорд

Предыдущий рекорд по объему объявленной программы выкупа акций принадлежал Apple. В 2024 году компания установила лимит в $110 млрд, так что новая программа Nvidia превышает его на $40 млрд.

Решение совет директоров Nvidia принял 28 сентября. Компания объяснила его уверенностью в долгосрочных перспективах искусственного интеллекта.

«Рост Nvidia обусловлен изменением платформы в пользу ИИ, которая происходит раз в поколение, и ускоренными вычислениями», — заявил соучредитель и CEO Nvidia Дженсен Хуанг.

По его словам, денежный поток компании позволяет одновременно инвестировать в технологии и возвращать капитал акционерам.

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Акции Nvidia подорожали

В начале торгов 28 сентября акции Nvidia подорожали на 3%.

Выкуп собственных акций уменьшает количество ценных бумаг компании в обращении и увеличивает долю прибыли, приходящуюся на одну акцию.

Компания имеет значительный денежный поток

За завершившийся в январе финансовый год Nvidia сгенерировала почти $100 млрд свободного денежного потока. По консенсус-прогнозу Visible Alpha, в 2028 финансовом году этот показатель может возрасти более чем в три раза — до $329 млрд.

Аналитики также ожидают, что чистая прибыль Nvidia будет составлять $245 млрд в текущем финансовом году и $387 млрд в следующем.

Что происходит с акциями на фоне ШИ-бума

Спрос на процессоры Nvidia поддерживают масштабные инвестиции технологических компаний в инфраструктуру искусственного интеллекта.

С конца 2022 года, когда OpenAI представила ChatGPT, акции Nvidia подорожали более чем на 1200%. В то же время в 2026 году их рост существенно замедлился: с начала года котировки прибавили около 20%.

По данным Forbes, все большее количество инвесторов сомневаются в устойчивости ИИ-бума.